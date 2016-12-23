ОФИЦИАЛЬНО: Оскар - игрок Шанхая

© chelseafc.com. Оскар

Официальный сайт «Челси» сообщил о трансфере Оскара в «Шанхай».

Слухи о переходе игрока появились в прессе пару недель назад, и вот «аристократы» официально подтвердили трансфер.

25-летний бразилец обойдется китайскому клубу в сумму около 60 миллионов евро. Зарплата хавбека составит больше 400 тысяч евро в неделю.

Оскар выступал за «Челси» с 2012 года, перейдя из «Интернасьоналя». За это время бразилец провел за лондонский клуб 203 матча, забил 38 голов.

Источник — Sport.ua

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