ОФИЦИАЛЬНО: Оскар - игрок Шанхая

Официальный сайт «Челси» сообщил о трансфере Оскара в «Шанхай».
Слухи о переходе игрока появились в прессе пару недель назад, и вот «аристократы» официально подтвердили трансфер.
25-летний бразилец обойдется китайскому клубу в сумму около 60 миллионов евро. Зарплата хавбека составит больше 400 тысяч евро в неделю.
Оскар выступал за «Челси» с 2012 года, перейдя из «Интернасьоналя». За это время бразилец провел за лондонский клуб 203 матча, забил 38 голов.
Источник — Sport.ua
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Все относительно, как я вижу. Занимается любимым делом, косит бабло, познает новую культуру.
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