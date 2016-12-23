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ОФИЦИАЛЬНО: Оскар - игрок Шанхая

С января бразилец продолжит карьеру в китайской Суперлиге

  • 23.12.2016 11:29
  • 2049 просмотров
  • 5 комментария
Метки
chelseafc.com. Оскар
© chelseafc.com. Оскар

Официальный сайт «Челси» сообщил о трансфере Оскара в «Шанхай».

Слухи о переходе игрока появились в прессе пару недель назад, и вот «аристократы» официально подтвердили трансфер.

25-летний бразилец обойдется китайскому клубу в сумму около 60 миллионов евро. Зарплата хавбека составит больше 400 тысяч евро в неделю.

Оскар выступал за «Челси» с 2012 года, перейдя из «Интернасьоналя». За это время бразилец провел за лондонский клуб 203 матча, забил 38 голов.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Владимир Веселов
    Владимир Веселов, 23.12.2016 11:36
    +1
    20 лямов в год - красота. КриРо, Месси - пора косить бабос в Поднебесной. Вам, думаю, и 50 лямов в год согласятся платить.
    Ссылка
    H4des
    online
      H4des, 23.12.2016 11:46
    +4
    Человеку в 25 не нужна карьера. Обидно.
    Ссылка
    Anton Semchishin
      Anton Semchishin, 23.12.2016 11:50
    +6
    H4des, 23.12.2016 11:46
    Человеку в 25 не нужна карьера. Обидно.

    Все относительно, как я вижу. Занимается любимым делом, косит бабло, познает новую культуру.
    Ссылка
    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 23.12.2016 11:56
    +3
    H4des, 23.12.2016 11:46
    Человеку в 25 не нужна карьера. Обидно.
    А что такое вообще карьера в футболе? Все верно он сделал 20 лямов на дороге не валяются
    Ссылка
    smotritel777
      smotritel777, 23.12.2016 13:14
    -1
    H4des, 23.12.2016 11:46
    Человеку в 25 не нужна карьера. Обидно.
    Не расстраивайся, все будет хорошо.
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