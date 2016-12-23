Глава оргкомитета Россия-2018: «Не обсуждаем с ФИФА перенос ЧМ-2018»

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Оргкомитет «Россия-2018» не обсуждает с Международной федерацией футбола (ФИФА) возможность переноса чемпионата мира 2018 года из России. Об этом журналистам заявил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

«Нет, никакого внутреннего напряжения я не испытываю, беспокойства у нас нет. Мы эти вопросы (возможного переноса чемпионата мира) не обсуждаем с ФИФА. Проблема, о которой идет речь, не касается футбола. В ФИФА нет понятия отмены чемпионата мира», - сказал Сорокин.

Источник — ТАСС

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