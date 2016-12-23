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Глава оргкомитета Россия-2018: «Не обсуждаем с ФИФА перенос ЧМ-2018»

Алексей Сорокин утверждает, что не испытывает беспокойства насчет возможного переноса турнира

  • 23.12.2016 11:23
  • 277 просмотров
  • 3 комментария
Метки
РФС
© РФС

Оргкомитет «Россия-2018» не обсуждает с Международной федерацией футбола (ФИФА) возможность переноса чемпионата мира 2018 года из России. Об этом журналистам заявил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

«Нет, никакого внутреннего напряжения я не испытываю, беспокойства у нас нет. Мы эти вопросы (возможного переноса чемпионата мира) не обсуждаем с ФИФА. Проблема, о которой идет речь, не касается футбола. В ФИФА нет понятия отмены чемпионата мира», - сказал Сорокин.

Источник — ТАСС

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Комментарии
    UmNik620722
      UmNik620722, 23.12.2016 11:38
    +4
    Так, а чего вам обсуждать? У вас просто заберут чемпионат и всё. Тут нет предмета для обсуждения.
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    bullyUA
      bullyUA, 23.12.2016 11:44
    +2
    "Нет, никакого внутреннего напряжения я не испытываю, беспокойства у нас нет."

    После лосьона с боярышником вообще никакого внутреннего напряжения быть не может.
    Так что не напрягайся. Остались без биатлона, останетесь и без футбола.

    Тебя посодют, а ты не воруй. (С)
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    darvey77
      darvey77, 23.12.2016 12:03
    +3
    он это и про бобслей, биатлон и коньки говорил, итог известен, с чем его и поздравляем
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