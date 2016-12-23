Беланда и Балотелли получили удаления в матче за Ниццу

© ФК Динамо Киев. Юнес Беланда

В заключительном матче в 2016 году нынешняя команда Юнеса Беланда «Ницца» встретилась на выезде с «Бордо».

Матч выдался боевым и завершился нулевой ничьей, что позволило конкурентам немного сократить отставание в турнирной таблице от «Ниццы». Тем не менее, Беланда и компания завершили первый круг (19 туров) на первом месте, опережая «Монако» на два очка.

Правда, для Юнеса матч выдался неоднозначным. Уже в компенсированное время он, а также другой лидер команды, Марио Балотелли, были удалены с поля. Свою красную карточку за якобы удар сзади Беланда называет несправедливой, подчеркивая, что соперник симулировал нарушение правил.

А после игры на официальном сайте «Ниццы» появилось сообщение, что марокканец сломал палец ноги и будет восстанавливаться от 4-х до 6-ти недель. Таким образом, он может пропустить Кубок африканских наций, который будет проводиться во второй половине января.

Источник — ФК Динамо Киев

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