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Александр ЧИЖОВ: «Слежу за украинским чемпионатом, очень скучаю»

30-летний защитник продлил контракт с «Окжетпесом»

  • 23.12.2016 10:55
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okzhetpes.kz. Александр Чижов
© okzhetpes.kz. Александр Чижов

Есть повод порадоваться за Александра Чижова. 30-летний центрбек заключил новый контракт с казахским «Окжетпесом». Срок сотрудничества - к концу 2017 года. Уроженец Полтавы за два года выступлений в Казахстане заслужил доверие руководства клуба и даже стал вице-капитаном. А весной отметился двумя голами. И это немалая редкость для него, ведь всего в карьере забил 4 мяча. За два сезона в «Окжетпесе» Чижов провел на поле 56 поединков. Александр дал эксклюзивное интервью «Футбол NEWS».

- Как оцените свои выступления в Казахстане?
- Без травм, в составе, потому думаю, что положительно.

- Что самое тяжелое?
- Самая большая проблема – это поля и погода в Казахстане. А так, в принципе, все то же самое.

- Чемпионат интересный?
- Скажем так, там небольшой кризис, много легионеров ушло, поэтому сейчас, думаю, будет послабей. А так, в принципе, нормальный чемпионат, неплохой уровень.

- По Украине не скучаете?
- Всегда. Это родина. По Полтаве очень скучаю. За чемпионатом украинским слежу. Если есть такая возможность, смотрю матчи, особенно – «Шахтера» и «Ворсклы».

- С кем из «Шахтера» поддерживаете связь?
- Со всеми ребятами – и с легионерами, и с украинцами.

Источник — ТК Футбол

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