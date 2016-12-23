Александр ЧИЖОВ: «Слежу за украинским чемпионатом, очень скучаю»

Есть повод порадоваться за Александра Чижова. 30-летний центрбек заключил новый контракт с казахским «Окжетпесом». Срок сотрудничества - к концу 2017 года. Уроженец Полтавы за два года выступлений в Казахстане заслужил доверие руководства клуба и даже стал вице-капитаном. А весной отметился двумя голами. И это немалая редкость для него, ведь всего в карьере забил 4 мяча. За два сезона в «Окжетпесе» Чижов провел на поле 56 поединков. Александр дал эксклюзивное интервью «Футбол NEWS».
- Как оцените свои выступления в Казахстане?
- Без травм, в составе, потому думаю, что положительно.
- Что самое тяжелое?
- Самая большая проблема – это поля и погода в Казахстане. А так, в принципе, все то же самое.
- Чемпионат интересный?
- Скажем так, там небольшой кризис, много легионеров ушло, поэтому сейчас, думаю, будет послабей. А так, в принципе, нормальный чемпионат, неплохой уровень.
- По Украине не скучаете?
- Всегда. Это родина. По Полтаве очень скучаю. За чемпионатом украинским слежу. Если есть такая возможность, смотрю матчи, особенно – «Шахтера» и «Ворсклы».
- С кем из «Шахтера» поддерживаете связь?
- Со всеми ребятами – и с легионерами, и с украинцами.
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.