Александр ЧИЖОВ: «Слежу за украинским чемпионатом, очень скучаю»

© okzhetpes.kz. Александр Чижов

Есть повод порадоваться за Александра Чижова. 30-летний центрбек заключил новый контракт с казахским «Окжетпесом». Срок сотрудничества - к концу 2017 года. Уроженец Полтавы за два года выступлений в Казахстане заслужил доверие руководства клуба и даже стал вице-капитаном. А весной отметился двумя голами. И это немалая редкость для него, ведь всего в карьере забил 4 мяча. За два сезона в «Окжетпесе» Чижов провел на поле 56 поединков. Александр дал эксклюзивное интервью «Футбол NEWS».



- Как оцените свои выступления в Казахстане?

- Без травм, в составе, потому думаю, что положительно.



- Что самое тяжелое?

- Самая большая проблема – это поля и погода в Казахстане. А так, в принципе, все то же самое.



- Чемпионат интересный?

- Скажем так, там небольшой кризис, много легионеров ушло, поэтому сейчас, думаю, будет послабей. А так, в принципе, нормальный чемпионат, неплохой уровень.



- По Украине не скучаете?

- Всегда. Это родина. По Полтаве очень скучаю. За чемпионатом украинским слежу. Если есть такая возможность, смотрю матчи, особенно – «Шахтера» и «Ворсклы».



- С кем из «Шахтера» поддерживаете связь?

- Со всеми ребятами – и с легионерами, и с украинцами.

Источник — ТК Футбол

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