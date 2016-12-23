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Дмитрий КОЗЬБАН: «Кварцяный? Не скучаю, даже наоборот»

Игрок «Вереса» подвел итог первой части сезона для себя и команды

  • 23.12.2016 10:49
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veres.club
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Форвард ровенского «Вереса» Дмитрий Козьбан дал оценку осенней части сезона и сравнил Виталия Кварцяного с Владимиром Мазяром.

— Дима, проанализируй свой игровой отрезок в «Вересе». Не жалеешь, что тогда, летом, сделал выбор в пользу команды из Ровно?
— Нет, не жалею, ведь мы провели отличную первую часть чемпионата, заслуженно закончив ее на второй позиции. И у нас есть хорошие возможности побороться за первое место. Постараемся сделать весной рывок, и тем самым порадовать наших болельщиков и всех, кто болеет за «Верес».

— Оправдались ли твои ожидания от команды? И все ли сделал, что задумывал, в первой части сезона?
— Да, все, чего ожидал — все так и есть. В принципе, я знал, куда иду, и видел, какие хорошие футболисты собраны в «Вересе». У нас хорошая команда, которая может бороться за самые высокие места в Первой лиге. А насчет того, все ли сделал... Всегда надо стараться играть как можно лучше. Мы закончили год на втором месте, значит, есть куда стремиться весной. Все-таки на втором месте в Первой лиге я уже был, хочется улучшить показатель.

— Не скучаешь по временам работы с Виталием Кварцяным? Какая разница между ним и наставником «Вереса» Владимиром Мазяром?
— Нет, не скучаю, даже наоборот. Что ни делается, все к лучшему! Все знают, что Виталий Владимирович своеобразный человек, и работать с ним не так легко. Могу сказать, что в психологическом плане мне сейчас точно легче. По поводу разницы... У каждого тренера свой подход. Конечно, есть различия, каждый по-своему видит футбол, в детали не буду вдаваться. Мне, конечно, комфортнее работать с Владимиром Ивановичем.

— Правда ли, что у Мазяра большие штрафы?
— Штрафы, я думаю, есть во всех командах, у нас не исключение. Правда, не знаю, штрафовали кого-то или нет — за время пребывания в команде не слышал о таком.

— Ты играл за «Волынь», а теперь защищаешь цвета «Вереса». Можно ли сказать, что подбор исполнителей в клубах одинаковый?
— Когда я выступал в «Волыни», то, конечно, состав у нас был очень хороший и классные футболисты играли на протяжении трех лет. Это нынче уровень Премьер-лиги упал. Для «Волыни» сейчас закрыты трансферы, и они не могут никого заявлять. Играет в основном молодежь, и ей тяжело приходится. Сейчас несколько команд Первой лиги, которые борются за призовые места, думаю, не затерялись бы в Премьер-лиге и могли бы достойно там играть.

— Ты забил два мяча в чемпионате и один в Кубке. Как думаешь, можно было добиться большего?
— Да, результативность надо улучшить. Думаю, несколько мячей мог еще забить, хотя и присоединился к команде по ходу чемпионата, и пока влился, понадобилось время. Но очень постараюсь весной исправить эту статистику и забить как можно больше победных мячей, чтобы команда только побеждала.

— Находишь ли общий язык с наставником Владимиром Мазяром? Что он требует от команды?
— Конечно, нахожу, так как именно он меня пригласил в команду и убедил перейти в «Верес». Он требует от команды настраиваться на каждый матч только на победу и полностью выкладываться на поле.

— Что скажешь о договорных матчах в Первой лиге? Недавно был скандал, связанный с поединком «Ильичевец» — «Горняк-Спорт»? Как относишься к играм в букмекерских конторах?
— Насчет договорных игр много пишут сейчас всего. Наверное, дыма без огня не бывает, но лично я знаю то, о чем пишут в новостях. Читаю, как и все, не

более того. Считаю, с этим надо бороться и как можно поскорее искоренить из нашего футбола. К конторам отношусь нейтрально, сам не ставлю. А кто там чем занимается — это личное дело каждого.

— Как будешь проводить отпуск?
— Сейчас я приехал ненадолго в Краматорск к родственникам. На Новый год планирую отправиться в теплые края, но это пока не точно, надеюсь, все получится. После Рождества с друзьями поедем в Европу, хочу обязательно заехать к маме в Италию! А там уже и сборы начнутся.

Источник — MatchDay

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