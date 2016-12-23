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Антонио КОНТЕ: «Следующий матч проведем без двух ключевых игроков»

Диего Коста и Н'Голо Канте пропустят матч с «Борнмутом» из-за дисквалификаций

  • 23.12.2016 10:44
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ФК Челси. Антонио Конте
© ФК Челси. Антонио Конте

Пожелав журналистам и их близким счастливого Рождества в пресс-центре Кобхэма, Антонио Конте сразу же перешёл к главной теме пресс-конференции, посвященной понедельничной игре с «Борнмутом», которая состоится в период Боксин Дэй.

Главный тренер «синих» также порадовал болельщиков клуба, сообщив, что в команде нет новых травмированных игроков с момента последнего матча с «Кристал Пэлас». Только Джон Терри не сможет принять участие в понедельничной встрече с «Борнмутом».

Конте предоставил своим игрокам 3 дня выходных, чтобы они смогли отдохнуть морально и физически, поскольку команда провела 3 матча за 6 дней. Дополнительный день отдыха получили Диего Коста и Н'Голо Канте, пропускающие матч с «Борнмутом» из-за дисквалификации.

«Мы знаем, что Н'Голо и Диего не сыграют в этом матче и, конечно, совершенно очевидно, что это два очень важных для нас игрока, — говорит Конте. — Но мы хорошо поработали на этой неделе, чтобы найти способы играть в качественный футбол, продолжать побеждать и набирать очки».

«Мы знаем, что матч с «Борнмутом» не будет простым, потому что у них очень хорошая команда. Эдди Хау действительно хороший тренер, я изучал их игру и увидел хорошую команду с отличной организацией игры и физически сильную. Они всегда стараются играть от обороны и оказывать серьёзное давление. Но мы очень хорошо поработали над тем, как этому противостоять».

Миши Батшуайи является одним из игроков, которые могут заменить Диего Косту в стартовом составе. Конте в очередной раз сказал о том, что футболист пытается адаптироваться к Премьер-лиге, которая является непростым турниром для молодых легионеров. Нападающему следует запастись терпением, но следующим шагом для него является стремление чаще появляться на поле. Несмотря на то, что Конте держит в уме вариант с Батшуайи в качестве центрального нападающего, итальянец подтвердил, что у него есть и другие игровые варианты, в том числе и возможность отойти от успешной схемы 3–4–3.

«У меня есть 4 дня, чтобы оценить ситуацию и найти наилучшее решение для команды, —говорит Конте. — Диего является важным игроком для нас, но с учётом состава у меня есть разные решения относительно замены Косты, мы работаем над этим аспектом».

«Провести матч без двух ключевых игроков — хорошая проверка для нас. В связи с этим важно оценить состояние команды. Это возможность для игрока, у которого было мало игровой практики, или для принятия другого решения. Очень важно то, что я увижу на этой неделе».

Источник — ФК Челси

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