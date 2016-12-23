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Олег МАЗУРЕНКО: «Оболонь выйдет из отпуска 23 января»

Главный тренер «Оболони» - о планах команды на межсезонье и кадровых вопросах

  • 23.12.2016 10:41
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fcbrovar.obolon.ua
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Головний тренер «пивоварів» Олег Мазуренко розповів про плани команди під час зимових зборів, а також поділився інформацією щодо кадрової ситуації в ФК «Оболонь-Бровар».

Про плани під час зимових зборів

“Команда повернеться з відпустки 23-го січня 2017-го року. 23-го і 24-го числа ми проходимо мед.комісію, а вже з 25-го січня розпочинаємо тренування. До 30-го числа займатимемося на “Оболонь-Арені”, з 31-го — почнемо тренуватися на штучному покритті. 3-го лютого зіграємо двосторонній матч, або проведемо спаринг з якоюсь командою. З 5-го лютого розпочнемо наш другий збір. 10-го числа, якщо нічого не зміниться, зіграємо з Ковалівським “Колосом”, а з 14-го лютого плануємо взяти участь у кубку Щанова. Це все поки що попередні плани. Третій збір плануємо також на “Оболонь-Арені” — з 24-го лютого по 10-те березня. Під час третього збору, якщо дозволятиме погода, будемо тренуватися на зеленому полі і проводити спаринги, готуючись до весняної частини чемпіонату”

Про кадрову політику

“Наразі хотілося б зберегти всіх тих гравців, які є у нашому складі. Втім, у деяких наших футболістів є вигідніші пропозиції від інших клубів… Звичайно, хочеться більше заробляти — це життя… Поки що усе це в стані перемовин. Щодо поповнення, то ми плануємо підсилити усього дві-три позиції».

“Хто може залишити команду? Різван Аблітаров наразі не продовжив контракт з нами. У нього був варіант за кордоном, однак щось там не вийшло, тому ми чекали, що він приїде перед новим роком і підпише контракт з “Оболонню-Бровар”. Втім, в останній момент йому надійшла пропозиція від клубу Прем‘єр-ліги, тому після нового року Різван поїде туди на перегляд. Чи є шанс, що Аблітаров повернеться до нас? Надія на це є. До 25-го січня у нього буде час визначитися. Звичайно, якщо він повернеться — це буде дуже добре. Проте паралельно ми все одно шукатимемо варіанти, будемо страхуватися”.

“Ілля Коваленко? Так, у нього також є пропозиції… Ви знаєте, якби ці пропозиції були від команд Прем‘єр-ліги, то це було б престижно для нас і це був би той перехід, який потрібен футболісту. Проте, якщо це перехід всередині ліги… не знаю… я, як колишній футболіст, вважаю, що це неправильно! У Коваленка є трансферна ціна, тому нехай клуб, який хоче бачити його в своєму складі, виходить на наше керівництво і домовляється. Ілля — лідер нашої команди, і наш клуб має право просити за нього компенсацію. Ілля Коваленко — гравець рівня Прем‘єр-ліги».

“Павло Гордійчук також має варіанти продовження кар‘єри в іншому місці. Знову ж таки, у Гордійчука є діючий контракт з нами, тому нехай керівництво вирішує це питання. Усі інші наші футболісти вже скучили за тренуваннями і з нетерпінням чекають зборів».

Про залучення молоді до тренувального процесу

«Також ми обов‘язково будемо залучати до тренувань нашу молодь з дублюючого складу. Якщо не давати можливість юним гравцям, то який тоді сенс утримувати другу команду? Дуже розраховуємо на те, що хтось з наших молодих хлопців зарекомендує себе з кращої сторони. А ми зробимо усе можливе для того, аби вони проявили свої найкращі якості. Я чудово розумію наскільки важко перейти з дитячо-юнацького футболу на дорослий професійний рівень, це важкий процес. Втім, ми сподіваємося, що хтось з молодих гравців прийде у першу команду і не лише проявить себе, а саме підсилить нас. Наголошую, ми дуже хочемо, щоб наші дублери закріпилися в основній команді».

Источник — ФК Оболонь-Бровар

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