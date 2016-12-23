Санжар ТУРСУНОВ: «В Катаре не существует никаких запретов»

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Полузащитник «Ворсклы» Санжар Турсунов в интервью журналу «Футбол» рассказал, как ему жилось и игралось в Катаре, куда он отлучался из Полтавы на несколько месяцев для выступлений за клуб «Умм-Салаль».



— Что вам дал в футбольном плане вояж в Катар?

— Новый чемпионат и новая страна — всегда новый опыт. Интересно ознакомиться с Катаром, со страной, которая будет принимать чемпионат мира. У них всё кардинальным образом отличается от того, что можно увидеть в Украине или России. В Катаре не существует никаких запретов. В день игры свободно можно пользоваться телефонами, например. Главное — отыграть хорошо 90 минут. На остальное никто не обращает внимания. Каждый предоставлен самому себе.



— Есть какие-то особенности тренировочного процесса?

— Он не такой простой, как может показаться! Катарские команды преимущественно возглавляют иностранцы, к тому же сильные специалисты — такие, как Джанфранко Дзола, Сабри Лямуши, Хорхе Фоссати, Златко Кранчар, поэтому тренировки интересные, отнюдь не пресные. Из-за жары меньше беговой работы. Упор делается на работу с мячом и тактические занятия.



— В чем особенности чемпионата?

— Он начинается в середине сентября и длится до конца апреля. Регламент такой же, как недавно был в Украине. 14 команд играют в два круга. Все поля натуральные. Ни одного искусственного. Даже дети тренируются на травяных.



— Кого из звезд застали в Катаре?

— Хави и Дрогба.



— Катар уже готовится к мундиалю? На какой стадии строительства объекты ЧМ-2022?

— Потихонечку начинают строить. Надо подождать пару лет. Не сомневаюсь, что это будет ни на что не похожее мировое первенство. В Катаре инфраструктура и стадионы на высшем уровне. Они недавно проводили Кубок Азии. Все арены современные. Увеличат их вместимость, модернизируют, плюс возведут новые стадионы.



— В чемпионате Катара восемь команд представляют столицу. Шесть стадионов Дохи будут принимать матчи ЧМ-2022. Они там друг на друге их возводят или как?

— Доха — не маленький город. Это непривычно, но в этом есть большой плюс. Всё самое интересное будет проходить в одном месте. Компактно и комфортно для болельщиков. К примеру, мы максимум час добирались на выездной матч чемпионата Катара. Даже за пределы Дохи.



— А что можно делать за пределами столицы?

— Съездить в пустыню разве что. Но я не выезжал.



— Как с посещаемостью?

— Катастрофически низкая. В лучшем случае на матчи приходит 2–3 тысячи болельщиков, да и то не всегда. Лишь на некоторые команды может собраться 10 тысяч.



— Женщины на футбол имеют право ходить?

— Хороший вопрос, я ни разу не видел. Наверное, запрещено.



— Лимит на легионеров?

— Разрешается четыре легионера на поле, но с обязательным условием, что один из них азиат.



— Вернулись бы в Катар?

— Да, конечно.



29-летний узбек с января по апрель нынешнего года провел за «Умм-Салаль» 11 матчей в чемпионате Катара, заработав две желтые карточки.

Источник — MatchDay

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