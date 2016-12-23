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Дубль Теодорчика: Гент - Андерлехт. Видео обзор матча

Польский форвард продолжает блистать результативностью в Бельгии

  • 23.12.2016 09:58
  • 1369 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

К вашему вниманию видеообзор матча «Гент» - «Андерлехт» в котором польский форвард Лукаш Теодорчик отметился дублем.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    windleo
      windleo, 23.12.2016 10:54
    0
    Что-то судейка Андерлехт не взлюбил
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    ne_zidan
      ne_zidan, 23.12.2016 11:04
    +2
    летом Сиркис загнёт неподъемные для Андерлехта 20 лямов и опять Тео сыграет пару не результативных матчей в Динамо и будет лавку греть..........
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    ne_zidan
      ne_zidan, 23.12.2016 11:06
    0
    Думаю ребята вроде Арсена Венгера уже наблюдают за этим парнем , но у Суркиса своя ценовая политика
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    Ihor8
      Ihor8, 23.12.2016 11:25
    +3
    Сумма отступных 4,5 млн. Андерлехт купит за эти деньги и продаст сразу же минумум за 20
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