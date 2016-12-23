Фиорентина и Наполи забили шесть мячей, Кальяри и Сассуоло - семь

mestniy11, це рот у тебе вонючий.це Майдан винен, що Бєня загріб всі бабки і виїхав у Швейцарію?

Я конечно все понимаю. Рассказывать на каждом шагу о том, что рашка - агрессор, так это я, как жи...

"...Ждите его в ринге в апреле-мае 2017 года..." - разве что с ведром и тряпкой, чтобы ...

Как же - Питер ФЬЮРИ: «Ждите Тайсона в ринге в апреле-мае» - они уже за..бали!!!!Если ты уже верн...