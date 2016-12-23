Фиорентина и Наполи забили шесть мячей, Кальяри и Сассуоло - семь

«Фиорентина» — «Наполи» — 3:3
Голы: Бернардески, 52, 69, Сарате, 82 — Инсинье, 25, Мертенс, 68, Габбьядини, 90+5
«Фиорентина»: Тэтэрушану, Томович, Сальседо, Астори, Оливера, Бадель (Санчес, 73), Весино, Кьеза (Дикс, 87), Кристофоро (Сарате, 74), Бернардески, Калинич
«Наполи»: Рейна, Хисай, Альбиоль, Кирикеш (Максимович, 43), Гулам, Зьелински (Аллан, 70), Диавара (Габбьядини, 86), Хамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье
Предупреждения: Калинич, Оливера, Томович, Бернардески, Сарате — Альбиоль, Рейна, Максимович
«Рома» — «Кьево» – 3:1
Голы: Эль Шаарави, 45+1, Джеко, 52, Перотти, 90+2 (пен.) – Де Гузман, 37
«Рома»: Щесны, Рюдигер, Фасио, Вермален, Перес, Наингголан, Строотман, Пальмиери, Салах (Перотти, 81), Джеко (Итурбе, 90), Эль Шаарави
«Кьево»: Соррентино, Иско (Коста, 41), Гамберини, Дайнелли, Фрей, де Гузман, Радованович, Ригони, Бирса (Бастьен, 59), Инглезе (Пеллиссье, 74), Меджорини
Предупреждения: Ригони, Дайнелли
«Кальяри» – «Сассуоло» – 4:3
Голы: Сау, 14, Боррьелло, 62, Фариас, 73, 75 – Аджапонг, 30, Пеллегрини, 33, Ачерби, 52 (пен)
«Кальяри»: Рафаэль, Писакане (Педро, 56), Саламон, Алвеш, Капуано, Падоин, ДиДженнаро, Дессена (Боррьелло, 40), Фариас, Барелла, Сау (Джанетти, 74)
«Сассуоло»: Консильи, Лирола (Матри, 81), Антей, Ачерби, Пелузо, Маццителли (Риччи, 81), Сенси, Пеллегрини, Аджапонг (Терранова, 65), Дефрель, Рагуза
Предупреждения: Фариас, ДиДженнаро, Падоин – Рагуза, Аджапонг, Маццителли
Удаление: Пеллегрини, 34
«Палермо» – «Пескара» – 1:1
Голы: Куайсон, 33 – Бираги, 90+2 (пен)
«Палермо»: Посавец, Ционек, Гонсалес, Гольданига, Рисполи, Яяло (Чочев, 78), Гацци, Алеесами, Диаманти (Энрике, 61), Куайсон (Трайковски, 83), Несторовски
«Пескара»: Биссарри, Кампаньяро (Кристанте, 76), Гьомбер (Зупарич, 79), Форнасье, Зампано, Мемушай, Бруно (Бругман, 67), Бираги, Бенали, Капрари, Петтинари
Предупреждения: Яяло, Несторовски, Энрике, Гонсалес – Петтинари, Кампаньяро, Бираги, Капрари, Бенали
«Сампдория» – «Удинезе» – 0:0
«Сампдория»: Пуджони – Сала (Перейра, 87), Сильвестре, Скриньяр, Реджини – Линетти, Торрейра, Баррето – Фернандеш (Шик, 46) – Мюриэль (Прат, 73), Квальярелла
«Удинезе»: Карнезис – Фараони, Данило, Фелипе, Самир – Баду, Халльфредссон (Кумс, 13), Фофана – Де Поль (Матос, 65), Сапата, Теро (Евангелиста, 89)
Предупреждения: Фараони – Мюриэль
«Торино» – «Дженоа» – 1:0
Гол: Белотти, 49
«Торино»: Харт – Дзаппакоста, Россеттини, Кастан, Баррека – Бенасси (Аква, 84), Вальдифьори, Оби (Баселли, 74) – Фальке (Бойе, 90), Белотти, Льяич
«Дженоа»: Ламанна – Иццо, Бурдиссо, Муньос – Лазович, Ринкон (Пеллегри, 88), Кофи, Лакзальт – Нинкович (Пандев, 74), Симеоне, Окампос (Гакпе, 51)
Предупреждения: Кастан, Белотти – Муньос, Иццо, Нинкович, Бурдиссо
Источник — Sport.ua
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