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Марез, Мане и Обамеянг претендуют на звание лучшего игрока Африки

Лучшего игрока назовут 5 января

  • 23.12.2016 08:42
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Стали известны имена трех главных претендентов на звание лучшего игрока Африки по итогам года.

В этот раз в списке нет победителей предыдущих восьми лет – Яя Туре и Самуэля Это`О, на награду претендуют нападающий дортмундский «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг, хавбек «Ливерпуля» Садио Мане и вингер «Лестера» Рияд Марез.

Лучший игрок Африки будет назван 5 января.

Источник — Sport.ua

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