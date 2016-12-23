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Максим МАЛЫШЕВ: «Возможный уход Срны в команде никто не обсуждает»

Полузащитник «Шахтера» - о возможном уходе капитана

  • 23.12.2016 08:38
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Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

Хавбек донецкого «Шахтера» Максим Малышев в интервью журналистам рассказал о том, что в команде не обсуждают возможный уход капитана Дарио Срны в каталонскую «Барселону».

 -В команде обсуждается, что Дарио может уйти в «Барселону»?
- Все читают об этом в интернете, но так, чтобы обсуждать, - нет. Это же дело Дарио, он принимает решение. Он очень амбициозный человек и футболист, всегда ставит перед собой высокие цели.

- Болельщики «Сельты», кстати, хотят, чтобы Дарио ушел. Считают, что без него будет легче пройти «Шахтер» в 1/16 Лиги Европы. Вы какого мнения о сопернике?
- Уровень чемпионата Испании, несомненно, высок, и команды, выступающие там, показывают хороший футбол. «Сельта» - достойный соперник, но мы должны сделать все, чтобы пройти дальше. А по поводу Дарио - мы надеемся, что он останется и поможет пройти «Сельту».

Источник — Комсомольская правда

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