Игрок Лацио Лулич получил 20-дневную дисквалификацию за расизм

Защитник «Лацио» Сенад Лулич получил 20-дневную дисквалификацию за расизм.
Босниец позволил себе оскорбить темнокожего игрока «Ромы» Антонио Рюдигера во время недавнего римского дерби.
Также игрок оштрафован на 10 тысяч евро.
Интересно, что в Италии сейчас зимний перерыв и по факту Лулич пропустит всего одну игру чемпионата.
Источник — Sport.ua
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