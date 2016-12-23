Игрок Лацио Лулич получил 20-дневную дисквалификацию за расизм

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Защитник «Лацио» Сенад Лулич получил 20-дневную дисквалификацию за расизм.

Босниец позволил себе оскорбить темнокожего игрока «Ромы» Антонио Рюдигера во время недавнего римского дерби.

Также игрок оштрафован на 10 тысяч евро.

Интересно, что в Италии сейчас зимний перерыв и по факту Лулич пропустит всего одну игру чемпионата.

Источник — Sport.ua

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