Олег ДУЛУБ: «Мы сделали большой шаг вперед в отношениях в коллективе»

© ФК Карпаты. Олег Дулуб

На початку жовтня Олега Дулуба було призначено головним тренером «Карпат». Під керівництвом білоруського фахівця львівська команда провела вісім матчів. Поки у Лізі Парі-Матч триває міжсезоння – саме час підвести попередні підсумки.



Головний тренер «зелено-білих» поділився власними емоціями від виступів підопічних у осінній частині чемпіонату, зокрема, розповів про найбільше розчарування, радість і здивування.



ПРОГРЕС



Він присутній, перш за все, у загальнокомандному розумінні і стосується психологічної складової. Ми зробили великий крок вперед у відносинах в колективі і у бажанні перемогти. Навіть у програних матчах хлопці робили все від них залежне. Якщо виділяти когось з гравців, то не може не тішитипрофесійний ріст хлопців 1995-1997 років народження. Мабуть, краще без прізвищ.



ЕМОЦІЇ



Найбільш яскравими вони у мене були на тренуванні за два дні до матчу із «Зіркою». Побачив настільки іншу команду у порівнянні з тією, яку прийняв! Як тренер, я не можу постійно віддавати свої емоції, тому повинен інколи черпати їх від гравців. Саме на цьому тренуванні я отримав додаткову порцію емоцій і надію, що все буде добре. Найбільше мене потішило те, як команда грала. У матчі із «Зіркою» мені сподобалося, як команда була спрямована і заряджена на перемогу.



РОЗЧАРУВАННЯ



Поразка «Зірці». Ми не заслуговували на програш. Можливо, на цю гру не варто рівнятися, але грати у схожому ключі необхідно.



ЗДИВУВАННЯ



Приємно був здивований, як молоді хлопці, зокрема, Тарас Завійський, Дмитро Кльоц, грали без боязні після тривалих травм. Це дорогого вартує.



ДОСЯГНЕННЯ



На даний момент це позитивна динаміка в психологічному аспекті. Сподіваюся, що згодом додамо і в інших показниках.



ЗАДОВОЛЕННЯ



Гольова атака на ворота «Шахтаря», коли наш гол відмінили, сміливо може називатися вищим пілотажем. Як пасували, входили у штрафний майданчик, забивали…



ОЦІНКА



Враховуючи той факт, що я звик ставити для себе високу планку, то вважаю, що незадовільна. «Карпати» не залишили останню сходинку, тому інакше бути не може. Якщо ж оцінювати розвиток команди і її рух, то назву цю оцінку задовільною.



ГРАВЕЦЬ



Можливо, не варто когось виділяти. Хоча, якщо вести мову про результативність, то кращим у цьому період був Бланко-Лещук. Не можу також не відзначити Ігоря Худоб’яка.



МАТЧ



Якщо брати до уваги результат, то це поєдинок проти «Ворскли». Що стосується змісту гри, то відзначу перший тайм з «Шахтарем».



ГОЛ



Не зарахований гол «Шахтарю». Це найкрасивіший наш епізод. Та атака не була спонтанною – остання гра із «Зіркою» це підтвердила. Ми розіграли таку ж комбінацію з виходом Чачуа, але він не виконав тоді останню передачу. Такі моменти награються і добре, що вони почали проявлятися в грі.

Источник — ФК Карпаты

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