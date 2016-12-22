Семь игроков расторгли контракты с ФК Полтава

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Руководство футбольного клуба ФК Полтава достигло договоренности о расторжении контрактов с : голкипером Александром Мусиенко, защитником Олегом Леонидовым и хавбеком Александром Гуськовым, защитником Максимом Лещенком, полузащитником Вадимом Воронченком, Максимом Лисовым, а так же не был продлен контракт с полузащитником ФК «Полтава» - Артемом Недолей.

Футбольный клуб «Полтава» благодарит футболистов за сотрудничество и желает им успешного продолжения дальнейшей спортивной карьеры.

ФК «Полтава» соберется на своей загородной базе в поселке Копылы 24 декабря где и проведет свой мини-сбор который продлится до 27-го декабря.

Источник — ФК Полтава

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