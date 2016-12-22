Лукаш Теодорчик сделал дубль в матче против Гента

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Лукаш Теодорчик продолжает радовать болельщиков «Андерлехта» забитыми мячами. В этот раз польский форвард сделал дубль в матче против «Гента», забив по голу в каждом из таймов.

«Андерлехт» победил «Гент» на выезде 3:2

Теодорчик забил за брюссельский клуб 24 гола в 29-ти матчах во всех турнирах.

Источник — Sport.ua

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