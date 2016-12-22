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Лукаш Теодорчик сделал дубль в матче против Гента

Польский форвард за пять месяцев уже 24 гола за брюссельский клуб

  • 22.12.2016 23:21
  • 1033 просмотров
  • 5 комментария
Метки
rsca.be
© rsca.be

Лукаш Теодорчик продолжает радовать болельщиков «Андерлехта» забитыми мячами. В этот раз польский форвард сделал дубль в матче против «Гента», забив по голу в каждом из таймов.

«Андерлехт» победил «Гент» на выезде 3:2

Теодорчик забил за брюссельский клуб 24 гола в 29-ти матчах во всех турнирах.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    skiy3
      skiy3, 23.12.2016 00:49
    +3
    Гладкий круче!!!
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    cal_mare
      cal_mare, 23.12.2016 01:01
    +2
    Это уже не смешно.
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    kusko
      kusko, 23.12.2016 01:11
    +1
    Если бы на месте Теодорчика в Бельгии оказался Гладкий, то он бы за 29 игр забил бы максимум 1-2 мяча.
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    PrafesoR
      PrafesoR, 23.12.2016 01:22
    +4
    kusko, 23.12.2016 01:11
    Если бы на месте Теодорчика в Бельгии оказался Гладкий, то он бы за 29 игр забил бы максимум 1-2 мяча.
    Начнем с того что он бы не сыграл там 29 игр
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    maxaonin3
      maxaonin3, 23.12.2016 03:08
    0
    Ну, ребруха - тренерище!!! Разглядел талант, ничего не скажешь)
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