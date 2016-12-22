Бавария поделилась планами на зимнее межсезонье

3 января «баварцы» начнут подготовку ко второй половине сезона. fcbayern.de представляет расписание команды вплоть до первого матча нового года 20 января против «Фрайбурга»:
3-11 января 2017 Тренировочный сбор в Дохе
14 января 2017 Кубок Телеком в Дюссельдорфе
15:00: Бавария - Фортуна Дюссельдорф
16:15: Боруссия Мёнхенгладбах - Майнц 05
17:30: Матч за третье место
в завершении: финал
20 января 2017 Бундеслига, 17-й тур: Фрайбург - Бавария (20:30)
Источник — ФК Бавария
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