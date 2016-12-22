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Бавария поделилась планами на зимнее межсезонье

Мюнхенцы сыграют в Дохе и Дюссельдорфе

  • 22.12.2016 23:14
  • 391 просмотров
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fcbayern.com
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3 января «баварцы» начнут подготовку ко второй половине сезона. fcbayern.de представляет расписание команды вплоть до первого матча нового года 20 января против «Фрайбурга»:

3-11 января 2017 Тренировочный сбор в Дохе

14 января 2017 Кубок Телеком в Дюссельдорфе
15:00: Бавария - Фортуна Дюссельдорф
16:15: Боруссия Мёнхенгладбах - Майнц 05
17:30: Матч за третье место
в завершении: финал

20 января 2017 Бундеслига, 17-й тур: Фрайбург - Бавария (20:30)

Источник — ФК Бавария

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