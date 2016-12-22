Бавария поделилась планами на зимнее межсезонье

Ну, ребруха - тренерище!!! Разглядел талант, ничего не скажешь)

Начнем с того что он бы не сыграл там 29 игр

Если бы на месте Теодорчика в Бельгии оказался Гладкий, то он бы за 29 игр забил бы максимум 1-2 ...

Это уже не смешно.

Гладкий круче!!!