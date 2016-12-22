Динамо проведет спарринг с ЦСКА

Болгарская пресса сообщает, что киевское «Динамо» и софийский ЦСКА проведут спарринг на сборе в Испании.

Точная дата матча пока не известна, но встреча состоится в период с 19 по 31 января.

Источник — Sport.ua

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