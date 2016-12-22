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Динамо проведет спарринг с ЦСКА

Киевляне запланировали спарринг с болгарским грандом

  • 22.12.2016 23:08
  • 1437 просмотров
  • 3 комментария
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Динамо проведет спарринг с ЦСКА

Болгарская пресса сообщает, что киевское «Динамо» и софийский ЦСКА проведут спарринг на сборе в Испании.

Точная дата матча пока не известна, но встреча состоится в период с 19 по 31 января.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Sasha3110
      Sasha3110, 22.12.2016 23:22
    -5
    Соперник суперррр!!!!Лутше не придумаешь))))))))))))
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    Footballboy
      Footballboy, 22.12.2016 23:46
    +6
    Sasha3110, 22.12.2016 23:22
    Соперник суперррр!!!!Лутше не придумаешь))))))))))))

    Некоторых тролей можно узнать под любым ником.
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    Footballboy
      Footballboy, 22.12.2016 23:56
    +3
    wwowa
    wwowa, 22.12.2016 20:52 -1
    нам от ето во только лутше ))))
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