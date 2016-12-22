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В чемпионате Португали впервые за 16 лет забил украинец

Дмитрий Литвин отличился голом за «Фафе»

  • 22.12.2016 22:57
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goldtalant.com.ua
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Во втором по силе дивизионе чемпионата Португалии случилось знаменательное для нас событие. Впервые за 16 лет в чемпионатах Португалии сумел отличиться украинский игрок: в поединке Варзим — Фафе (2:1) гол в составе гостей забил 20-летний украинский защитник Дмитрий Литвин.

Он является воспитанником киевского футбола, успел поиграть в системах Динамо и Арсенала. После два года — до лета 2015-го — выступал за харьковский Металлист, был капитаном команды U-19.

В текущем сезоне Ливтин провел восемь матчей во втором по значимости дивизионе Португалии. Отметим, что последним украинцем, который забивал гол в Португалии, был игрок Бенфики Сергей Кандауров (сезон 1999—2000).

Источник — Золотой талант Украины

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