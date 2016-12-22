Контракт Шахтера с Ареной Львов действителен до лета 2017 года

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Слухи о том, что донецкий «Шахтер» перебазируются из Львова в Харьков, ходят давно, многие СМИ убеждают, что это произойдет в 2017 году, хоть решение, по словам директора по маркетингу и коммуникациям «горняков» Юрия Свиридова, еще окончательно не принято.

Тем не менее, информация вызвала ряд вопросов. В частности, не прогорит ли «Арена Львов» с утратой такой команды.

На «Арене Львов», отметившей в этом году свое пятилетие, уверяют, что без денег «Шахтера» они уж как-то не пропадут. В 2016-м на стадион вернулся львовский футбольный клуб «Карпаты», который отыграл здесь 11 матчей.

- Также на арене за последний год, от октября 2015-го до октября 2016-го, прошла 21 игра «горняков» - 11 в рамках чемпионата и кубка Украины и 10 еврокубковых матчей, - отмечают в пресс-службе «Арены Львов».

К тому же, стадион живет не только футболом – здесь проводят чемпионаты по другим видам спорта, концерты, деловые мероприятия и форумы. Также арена стала одним из трех мест во Львове, где можно быстро зарегистрировать брак – за первые два месяца этой услугой воспользовались 70 пар. Пользуется популярностью на арене и экстремальный роуп-джампинг и экскурсии.

- Кроме того, 2016-й стал годом рекордов для стадиона – арена попала в Национальный реестр рекордов в номинации «Наибольшее количество проведенных матчей в течение 31 дня», - отмечают сотрудники «Арены Львов».

В дальнейшем «Арену Львов» планируют развивать как центр спортивной, культурно-развлекательной и деловой жизни города.

А что касается ухода «Шахтера», то сотрудники стадиона сообщили, что соглашение с «горняками» не разорвано – во всяком случае, ФК не проявлял пока такой инициативы. Документ действителен до июня 2017-го года.

Источник — Комсомольская правда

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