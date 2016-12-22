Арсенал: в очереди за абонементом на Эмирейтс стоят по 12 лет

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Глава департамента по развитию и партнерству лондонского «Арсенала» Адриан Перацини рассказал, как в клубе строится бизнес.



Каждый раз, когда слушаешь подобные рассказы, то помимо интереса, а порой и восхищения масштабами образцово выстроенного спортивного бизнеса не покидает еще одно чувство - зависть. Потому что понимаешь: это не про нас, и вряд ли мы когда-то такого уровня достигнем.



Перацини трудится в «Арсенале» полгода, но уже насквозь пропитан «канонирской» философией. 13 лет назад он начинал свою карьеру в Италии менеджером по маркетингу в «Аталанте», внедряя революционную на тот момент модель реализации клубных прав сторонней компанией Sportfive. Затем занимался тем же самым в «Лацио». А прежде, чем оказаться в «Арсенале», несколько лет занимал высокий пост в лондонском филиале НБА и год пробыл вице-президентом IMG.



- «Арсенал» - это мировой бренд, - начал Перацини. - У нас больше 37 миллионов подписчиков в Facebook, 8 миллионов в твиттере, официальный сайт клуба ежемесячно посещают четыре миллиона человек. И этой гигантской базе нужно соответствовать. Каждый день.



Именно на это направлены наши усилия. Мы организуем специальные акции в соцсетях, в том числе с партнерскими компаниями. Проводим международные туры, мероприятия с легендами клуба. Например, Робер Пирес, прежде чем войти в тренерский штаб «Арсенала», играл в Индии за «Гоа». Его в стране уже знают, и недавняя акция с участием француза в Мумбаи получилась весьма удачной. Мы провели первую официальную встречу с индийскими болельщиками, устроили просмотр дерби с «Тоттенхэмом» на большом экране. Люди никогда не были в Лондоне, а многие никогда и не побывают, но они уже настоящие фанаты «Арсенала». Это круто. Не менее успешно бренд «Арсенала» в Африке продвигает Нванкво Кану. А следующим летом, в июле, мы проведем матчи в Австралии. Так вот, все билеты уже проданы.



Ядро болельщиков клуба огромно. Полтора миллиона человек оформили членство в «цифровом фан-клубе» «Арсенала», то есть получают эксклюзивный контент. 250 тысяч человек - полноценные члены фан-клуба. Самые счастливые и удачливые из них - еще и владельцы сезонных абонементов. Это «золотой» уровень членства, 37 тысяч болельщиков. 30 тысяч - «серебряный» уровень, дающий приоритет на покупки билета на нижний ярус. 124 тысячи - «красный» уровень (верхний ярус). 36 тысяч - это дети от младенцев до 16-летних.



Понятно, что не всем желающим хватает места на стадионе. Арена «Эмирейтс» вмещает 60 тысяч зрителей. Очередь на право приобрести абонемент составляет больше 20 тысяч человек. Среднее время ожидания - 12 лет.



- Вообще стадион - это, пожалуй, наше главное достояние, - продолжил Перацини. - Решение о переезде команды с «Хайбери» давалось нелегко не только болельщикам, но и менеджменту. Но оно было необходимо с точки зрения развития клуба. Во многом благодаря новой арене «Арсенал» держится на стабильно высоком уровне, никогда не опускается ниже определенной планки как в плане результатов на поле, так и в бизнесе.



При этом мы постоянно работаем над улучшением арены. «Эмирейтс» должен оставаться лучшим стадионом в Англии, одним из лучших в мире. Поэтому каждый год только на поддержание этого статуса, на то, чтобы соответствовать всем современным тенденциям, клуб тратит от 2 до 3,5 миллиона фунтов.



И получает отдачу. По данным за сезон-2014/15 «Арсенал» заработал в дни матчей больше, чем любой другой европейский клуб! 132 миллиона евро. У «Реала» 130, у «Барсы» - 117, у «МЮ» - 114.



Если сравнить, сколько зарабатывал «Арсенал» во времена «Хайбери», то прогресс очевиден. В первый же сезон после переезда (2006/07) доход в дни матчей вырос с 44 до 91 миллиона фунтов!



Но на сегодня мы в данном аспекте добились, по сути, максимума. Продавать больше сосисок и атрибутики уже сложно. То же самое касается дохода от продажи телеправ. Здесь от клуба мало что зависит. Ну, если не считать непосредственно спортивного результата. К слову, популярность премьер-лиги настолько стремительно растет, что если десять лет назад клуб получил отчислений за телеправа на 44 миллиона фунтов, то год назад - уже 125.



В чем мы можем прибавлять сами, так это в доходах от рекламы, в работе со спонсорами. У нас множество партнеров. За те же 10 лет доходы «Арсенала» от рекламы выросли более чем в два раза. В сезоне-2014/15 они составили 104 миллиона фунтов.



Но особняком, конечно, стоит контракт с «Эмирейтс». Это партнерство длится уже 12 лет, с тех пор как было объявлено о продаже прав на имя стадиона. Логотип компании на футболках останется как минимум до 2019 года. А контракт на название арены продлен до 2028-го. Сами понимаете, за столько лет уровень отношений вышел на уровень, который сложно назвать обычным спонсорством.



На нашем стадионе у «Эмирейтс» есть собственные супер фешенебельные ложи. Кроме того, вип-гости компании ежегодно ужинают с Арсеном Венгером. Игроки посещают различные акции непосредственно в ОАЭ. С 2009 в Дубае работает детская школа «Арсенала».



К слову, компания сотрудничает где-то с двумя сотнями (!) спортивных клубов по всему миру. Я с трудом понимаю, как они там в Дубае справляются с таким количеством работы.



- Если за абонементами многолетняя очередь, почему же клуб построил только 60-тысячник?

- Думаете, «Арсенал» не хотел бы стадион на 80 тысяч? Все дело в городских властях. «Эмирейтс» находится в жилом районе, совсем рядом с ареной расположены обычные дома. Поэтому при выдаче разрешения на строительство было оговорено: стадион должен вмещать не больше 60 тысяч. Сейчас с похожей проблемой столкнулся «Тоттенхэм», который строит свой новый стадион прямо возле старого. Он будет вмещать на 500 зрителей больше, чем «Эмирейтс». Хотят хоть в чем-то нас обойти (улыбается).



- Как еще зарабатывает стадион в дни, когда матчей нет?

- С этим у нас тоже полный порядок. Экскурсия по «Эмирейтс» становится для гостей Лондона таким же обязательным пунктом, как посещение Букингемского дворца и Лондонского глаза - колеса обозрения.



- Вы сами - фанат «Арсенала»?

- Нет. В Англии этому не придают значения. У нас работают поклонники «МЮ», «Челси» и даже «Тоттенхэма». И никого это не тревожит, потому что они профессионалы своего дела. А «Арсенал» - это идеальная структура, из которой не хочется уходить и на благо которой хочется трудиться на полную катушку.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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