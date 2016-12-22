Калитвинцев получил травму в отпуске

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Полузащитник одесского «Черноморца» Владислав Калитвинцев получил травму, находясь в отпуске. Соответствующую фотографию 23-летний игрок выложил в своем Instagram.



- Нога в песке, это заземление? – спросил один из подписчиков.



- Не угадал. Поиграл один в теннисбол, - ответил Владислав.



- Уровень професионализма зашкаливает, - написал одноклубник Калитвинцева по «Черноморцу» Давид Хочолава.



Напомним, что в первой части Лиги Пари-Матч Калитвинцев сыграл за «моряков» в 12 встречах (832 минуты). Полузащитник отметился всего одной голевой передачей. Трансферные права Владислава принадлежат киевскому «Динамо», за «Черноморец» игрок выступает на правах аренды.

Источник — Footboom

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