Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Калитвинцев получил травму в отпуске

Полузащитник «Черноморца» неудачно начал свой отдых

  • 22.12.2016 22:03
  • 1285 просмотров
  • 0 комментария
Метки
FootBoom.com
© FootBoom.com

Полузащитник одесского «Черноморца» Владислав Калитвинцев получил травму, находясь в отпуске. Соответствующую фотографию 23-летний игрок выложил в своем Instagram.

- Нога в песке, это заземление? – спросил один из подписчиков.

- Не угадал. Поиграл один в теннисбол, - ответил Владислав.

- Уровень професионализма зашкаливает, - написал одноклубник Калитвинцева по «Черноморцу» Давид Хочолава.

Напомним, что в первой части Лиги Пари-Матч Калитвинцев сыграл за «моряков» в 12 встречах (832 минуты). Полузащитник отметился всего одной голевой передачей. Трансферные права Владислава принадлежат киевскому «Динамо», за «Черноморец» игрок выступает на правах аренды.

Источник — Footboom

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.