Защитник Лейпцига дисквалифицирован на три матча

Игрок «Лейпцига» Эмиль Форсберг дисквалифицирован на три матча из-за грубого подката против Филиппа Лама в недавнем матче Бундеслиги.
Форсберг был наказан удалением на 30-й минуте поединка, а после заседания дисциплинарного комитета игроку увеличили наказание до трех матчей.
Источник — Sport.ua
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