Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Защитник Лейпцига дисквалифицирован на три матча

Форсберг наказан за грубый подкат против Лама

  • 22.12.2016 21:53
  • 485 просмотров
  • 0 комментария
Метки
dynamo.kiev.ua
© dynamo.kiev.ua

Игрок «Лейпцига» Эмиль Форсберг дисквалифицирован на три матча из-за грубого подката против Филиппа Лама в недавнем матче Бундеслиги.

Форсберг был наказан удалением на 30-й минуте поединка, а после заседания дисциплинарного комитета игроку увеличили наказание до трех матчей.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.