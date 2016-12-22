Дитер Хекинг возглавил Боруссию Менхенгладбах

причем тут * ВАТА* ты что на голову больной? и при чем тут то что делаю в своем городе я? ну ей ...

Так ты,чмошник ватный,всю жизнь и без высшего дивизиона Чемпионата Украины сидишь .... А...

Все правильно. Сидите без лиги чемпионов дебилы....