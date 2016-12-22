Дитер Хекинг возглавил Боруссию Менхенгладбах

Бывший тренер «Вольфсбурга» и ряда немецких клубов Дитер Хекинг стал новым главным тренером менхенгладбахской «Боруссии».
Официальный сайт клуба сообщил о подписании с Хекингом контракта до 2019 года.
Предыдущий тренер «Боруссии» Андре Шуберт был уволен несколько дней назад.
Источник — Sport.ua
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