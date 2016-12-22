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Хуанде Рамос покинул Малагу

Команда Дениса Бойко осталась без тренера

  • 22.12.2016 20:47
  • 3948 просмотров
  • 2 комментария
Метки
twitter.com/ANAALThani
© twitter.com/ANAALThani

Владелец «Малаги» Абдулла Аль Тани объявил об уходе главного тренера команды Хуанде Рамоса.

«Большое спасибо, мистер Хуанде Рамос. Я ценю вашу откровенность, уважаю ваше решение и желаю дальнейших успехов», - написал Аль Тани в Twitter.

Напомним, за «Малагу» выступает украинец Денис Бойко.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Maradona
      Maradona, 22.12.2016 22:39
    +2
    Бойко пока, Бойко прости, Бойко пойми ...
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    digital_summer
      digital_summer, 22.12.2016 23:30
    0
    И че он ушел, 11-е вроде не самое плохое для нынешней Малаги
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