Хуанде Рамос покинул Малагу

Владелец «Малаги» Абдулла Аль Тани объявил об уходе главного тренера команды Хуанде Рамоса.
«Большое спасибо, мистер Хуанде Рамос. Я ценю вашу откровенность, уважаю ваше решение и желаю дальнейших успехов», - написал Аль Тани в Twitter.
Напомним, за «Малагу» выступает украинец Денис Бойко.
Источник — Sport.ua
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