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Игорь Литовка покинул ФК Рига

Украинский вратарь в поисках нового клуба

  • 22.12.2016 20:31
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ua-football.com
© ua-football.com

Украинский вратарь Игорь Литовка покинул расположение ФК «Рига», сообщает официальный сайт клуба.

Украинец перешел в «Ригу» в марте 2016-го года и подписал контракт до конца декабря. За это время футболист провел за команду 21 матч.

Ранее Литовка выступал за «Севастополь», «Олимпик» и румынский «Волунтари».

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