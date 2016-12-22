Игорь Литовка покинул ФК Рига

Украинский вратарь Игорь Литовка покинул расположение ФК «Рига», сообщает официальный сайт клуба.
Украинец перешел в «Ригу» в марте 2016-го года и подписал контракт до конца декабря. За это время футболист провел за команду 21 матч.
Ранее Литовка выступал за «Севастополь», «Олимпик» и румынский «Волунтари».
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