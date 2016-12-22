Каменюка приступил к восстановлению после операции

Защитник «Зари» Никита Каменюка уже начал восстанавливаться от травмы колена, которую он получил 24 ноября в матче Лиги Европы «Фенербахче» - «Заря» (2:0).
Каменюка уже выполняет упражнения на тренажере.
Ранее сообщалось, что 31-летний защитник пропустит из-за травмы полгода.
Источник — Спорт-Экспресс в Украине
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