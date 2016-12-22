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Каменюка приступил к восстановлению после операции

Капитан «Зари» уже выполняет упражнения на тренажере

  • 22.12.2016 20:29
  • 164 просмотров
  • 1 комментария
Метки
fpl.ua
© fpl.ua

Защитник «Зари» Никита Каменюка уже начал восстанавливаться от травмы колена, которую он получил 24 ноября в матче Лиги Европы «Фенербахче» - «Заря» (2:0).

Каменюка уже выполняет упражнения на тренажере.

Ранее сообщалось, что 31-летний защитник пропустит из-за травмы полгода.

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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Комментарии
    kusted
      kusted, 22.12.2016 21:47
    0
    Удачи тебе дорогой, очень ждем твоего возвращения! ЗДОРОВЬЯ!
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