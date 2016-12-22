Вест Хэм планирует подписать Дарио Срну

© ФК Шахтер. Дарио Срна

Защитник «Шахтера» Дарио Срна может перебраться в «Вест Хэм», если не договорится с «Барселоной». Главный тренер английской команды Славен Билич не прочь заполучить лидера донецкой команды в зимнее межсезонье.

Руководство «Вест Хэма» планирует совершить сделку с минимальными финансовыми затратами, так как контракт 34-летнего хорвата заканчивается летом 2017 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Дарио Срна договорился с «Барселоной» о сроках контракта, но не смог уладить вопрос с заработной платой.

Источник — Daily Star

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