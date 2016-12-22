Вест Хэм планирует подписать Дарио Срну

Защитник «Шахтера» Дарио Срна может перебраться в «Вест Хэм», если не договорится с «Барселоной». Главный тренер английской команды Славен Билич не прочь заполучить лидера донецкой команды в зимнее межсезонье.
Руководство «Вест Хэма» планирует совершить сделку с минимальными финансовыми затратами, так как контракт 34-летнего хорвата заканчивается летом 2017 года.
Напомним, ранее сообщалось, что Дарио Срна договорился с «Барселоной» о сроках контракта, но не смог уладить вопрос с заработной платой.
Источник — Daily Star
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Блин чего вы такие злые. Пишете бред. А Дарио удачи и здоровья. Может точно годик или два поиграть на хорошем уровне.
А за что можно уважать этого двуличного чёрноротого симулянта? Кротам - ясно, это типа кумир их дырявой банды, а остальным?
а разве кумир дырявой банды не бревноленко?
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