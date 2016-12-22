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Вест Хэм планирует подписать Дарио Срну

Английский клуб включится в борьбу за хорватского защитника, если он не перейдет в «Барселону»

  • 22.12.2016 18:38
  • 4485 просмотров
  • 22 комментария
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ФК Шахтер. Дарио Срна
© ФК Шахтер. Дарио Срна

Защитник «Шахтера» Дарио Срна может перебраться в «Вест Хэм», если не договорится с «Барселоной». Главный тренер английской команды Славен Билич не прочь заполучить лидера донецкой команды в зимнее межсезонье.

Руководство «Вест Хэма» планирует совершить сделку с минимальными финансовыми затратами, так как контракт 34-летнего хорвата заканчивается летом 2017 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Дарио Срна договорился с «Барселоной» о сроках контракта, но не смог уладить вопрос с заработной платой.

Источник — Daily Star

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Комментарии
    Pavel Yakimovich
      Pavel Yakimovich, 22.12.2016 23:23
    -3
    Jovi Burst, 22.12.2016 22:35
    dfm777, 22.12.2016 22:11
    Блин чего вы такие злые. Пишете бред. А Дарио удачи и здоровья. Может точно годик или два поиграть на хорошем уровне.
    А за что можно уважать этого двуличного чёрноротого симулянта? Кротам - ясно, это типа кумир их дырявой банды, а остальным?

    а разве кумир дырявой банды не бревноленко?
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    Footballboy
      Footballboy, 22.12.2016 23:54
    +3
    И пошел Дарио по гейропейским рукам.
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