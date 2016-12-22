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Заключительный тур чемпионата Германии в 2016-м году стал, наверное, самым длинным для украинских футболистов. Почти все отыграли полные матчи за свои клубы, но только Владлен Юрченко со своим «Байером» смог добыть хотя бы одно очко, которое в матче против «Кельна» вряд ли можно назвать успехом с учетом амбиций «аптекарей». Юрченко вышел на позиции опорного полузащитника и выглядел очень достойно на фоне своих же партнеров, многие из которых находятся ныне не в лучшей своей форме. А вот Артем Федецкий вновь проиграл со своим «Дармштадтом» и ушел на перерыв в качестве главного аутсайдера, записав в свой актив 8 очков в 16-ти играх. Денис Олейник в матче против «Герты» не принимал участия по причине травмы и еще несколько дней назад украинский полузащитник перенес операцию, которая позволит ему лучше подготовиться ко второй части сезона.

Закончилась лебединая песня гладбахской «Боруссии», которая прекрасно начала при руководстве Андре Шуберта в прошлом сезоне, смогла пробиться в розыгрыш Лиги чемпионов, однако новый сезон не подарил Шуберту и его подопечным приятных эмоций. Провалы у «черно-белых» были не только в самом престижном турнире Старого Света, но и в чемпионате Германии, где Гладбах занял непривычное для себя 14-е место в турнирной таблице. Поражение от «Вольфсбурга» переполнила чашу терпения руководства клуба, которое решило расстаться с молодым Шубертом и нанять опытного Дитера Хекинга. Интересно, что назначил Хекинга по сути его бывший клуб, «Вольфсбург», который и сам переживает нелегкие времена после ухода этого специалиста.

Перед отчетной игрой было ясно, что проигравшая сторона может проститься со своим наставником, ведь между собой встречались две команды, которые находятся в нижней части турнирной таблицы, но ставят перед собой самые высокие цели в чемпионате. Две последних победы в уходящем году должны добавить оптимизма руководителям «волков», которые подыскивали замену молодому коучу команды Вальерьену Исмаэлю. Возможно, французу будет дан шанс и во второй части сезона, но главные трудности и проблемы «Вольфсбурга» на этом вряд ли закончатся, ведь в некогда грозе немецкого футбола сейчас происходит нечто непонятное в структуре клуба. Тем интереснее будет смотреть уже в 2017-м году на новую команду Дитера Хекинга и Валерьена Исмаэля!

«Боруссия» М - «Вольфсбург» - 1:2

Голы: Азар, 52 — Калиджури, 3, Гомес, 57.

«Боруссия» М: Зоммер — Корб, Кристенсен, Вестергор, Эльведи (Дрмич, 82) — Штробль, Дахуд — Азар, Вендт — Штиндль (Хан, 72), Раффаэл.

«Вольфсбург»: Бенальо — Брума, Луис Густаво, Хорн — Гилавоги — Калиджури, Арнольд, Зегуйн (Блащиковски, 83), Герхардт — Дракслер (Кнохе, 90+3), Гомес (Майорал, 87).

Предупреждения: Штиндль — Арнольд, Брума.





Может активно искать нового тренера и «Шальке», который провалил вот уже четвертый матч кряду в чемпионате и лишний раз доказал, что с нынешним наставником Маркусом Вайнцирлем у него ничего не получится. «Плуты» очень неудачно начали сезон, проиграв пять матчей кряду, но руководство клуба из Гельзенкирхена дало шанс молодому наставнику, который выдал серию из 9-ти матчей без поражений в разных турнирах. Казалось, что команда вышла из кризиса и будет претендовать на высокие места в чемпионате, но концовка года у «Шальке» получилась очень сложный, не в плане календаря, а в плане той игры, которую показывала команда. Нельзя сказать, что у «плутов» были уж слишком сильные соперники, тем не менее, и с ними команда Вайнцирля справиться не смогла, набрав всего одно очко в последних четырех играх и скатившись на 11-е место в турнирной таблице.

Радоваться можно только тому, что наконец в основном составе заиграл Евгений Коноплянка, которому начали доверять не только в Лиге Европе, но и в Бундеслиге. Правда, играть экс-игроку «Севильи» приходится на непривычной для себя позиции второго нападающего. Здесь и за мяч надо больше бороться и цепляться, и выжимать максимум из тех моментов, которые ты имеешь. К сожалению, в матче против «Гамбурга» Коноплянке сделать ни одного, ни другого не удалось.

«Гамбург» - «Шальке» - 2:1

Голы: Мюллер, 60, Вуд, 82 - Авдижаж, 90.

На 76-й минуте матча пенальти не реализовал Джуру (вратарь).

«Гамбург»: Матениа — Экдаль, Джуру, Юнг, Дуглас — Остжолек, Сакаи — Мюллер, Грегорич (Ласогга, 88), Костич (Спахич, 90+3) — Вальдшмидт (Вуд, 59).

«Шальке»: Ферманн — Керер, Хеведес, Колашинац — Гайс (Авдижаж, 69) — Шепф (Жуниор, 77), Горецка, Бенталеб, Баба Рахман — Майер, Коноплянка (Ризе, 89).

Предупреждения: Юнг, Матениа — Майер, Шепф, Керер, Бенталеб.





К нашему великому сожалению, этот матч не смог стать украшением первой части чемпионата и все надежды на то, что «Лейпциг» в свой первый же сезон сможет навязать серьезную борьбу за «серебряную салатницу» «Баварии», развеялись еще на 17-й минуте матча, когда после ряда ошибок обороны гостей забивал Тьяго Алькантара. На 30-й минуте игры при счете 2:0 стало ясно, что в этом поединке «Ред Булл» не ждет ничего хорошего. Команде банально не хватило опыта игры в таких противостояниях, а команда Карло Анчелотти серьезно подошла к матчу и в их действиях не было ни капли недооценки.

В действиях же гостей, которые впервые в своей истории противостояли «Баварии», чувствовалось много желания, но и большое количество страха. Страха самих себе, страха того, что они могли позариться на главное достояние всего немецкого футбола. В любом случае, даже при нынешней игре «Лейпциг» доказал, что может рассчитывать на призовые места в нынешнем сезоне. На руку команде Ральфа Хазенхуттля играет еще и тот факт, что фактически все конкуренты в борьбе за путевки в Лигу чемпионов в этом сезоне провалились и лишь «Боруссия» Дортмунд находится от «быков» на таком расстоянии, которое позволяет надеяться на борьбу за второе место.

Ни «Герта», ни «Айнтрахт» в этом сезоне не прыгнут выше своей головы и во второй части сезона наверняка вернуться на свои места в турнирной таблице. Мы же отметим «Хоффенхайм», который сумел предстать перед своей публикой в лике беспроигрышного коллектива, доведя свою серию в этом сезоне до 16-ти матчей. Имеет шансы вернуться в борьбу за еврокубки и «Байер», однако и этому клубу время подумать о смене наставника, ведь Роджер Шмидт уже давно не показывает того результата, который от него требуют.

Голы: Алькантара, 17, Алонсо, 25, Левандовски, 45, с пенальти.

«Бавария»: Нойер — Лам, Хуммельс, Мартинес, Алаба (Бернат, 67) – Видаль (Киммих, 75), Алонсо, Алькантара – Роббен (Рибери, 46), Левандовски, Коста.

«РБ Лейпциг»: Гулаши — Бернардо, Ильзанкер, Орбан, Халстенберг – Сабитцер (Берк, 83), Кейта (Кайзер, 46), Демме, Форсберг — Юрари, Вернер (Зельке, 59).

Предупреждения: Видаль – Сабитцер.

Удаление: Форсберг, 30.





Турнирная таблица:





Алексей ГОРЛАЧ

Источник — Sport.ua

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