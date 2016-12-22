ОФИЦИАЛЬНО: Кристал Пэлас уволил Алана Пардью

© cpfc.co.uk. Алан Пардью

«Кристал Пэлас» уволил Алана Пардью с поста главного тренера команды. Сообщается, что руководство «Орлов» выплатит английскому специалисту около £5 млн. за досрочное расторжение контракта.

«Я хотел бы выразить искреннюю благодарность Алану за все, что он сделал для нашей команды, как в качестве тренера, так и игрока», - сказал председатель клуба Стив Пэриш.

Напомним, в прошлом розыгрыше Кубка Англии Алана Пардью вывел «Кристал Пэлас» в финал турнира. В текущем сезоне команда идет на 17-м месте в Премьер-Лиге.

Главным фаворитом за освободившееся место называют бывшего тренера сборной Англии Сэма Эллардайса.

Источник — ФК Кристал Пэлас

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