УЕФА инспектирует ОСК Металлист для проведения матчей Лиги Европы

© fstadium.com. ОСК «Металлист»

Инспекция от УЕФА прибила в Харьков и в ближайшее время осмотрит ОСК «Металлист». На основе увиденного будет составлен рапорт. Если он будет содержать положительные отзывы, то «Шахтер» будет играть, как минимум, матч с «Сельтой» в Харькове.

Напомним, ранее директор «Шахтера» по маркетингу и коммуникациям Юрий Свиридов сообщал о скором приезде инспекции, а также о желании «горняков» провести следующий еврокубковый матч на ОСК «Металлист».

Источник — Sportarena

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