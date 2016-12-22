Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

УЕФА инспектирует ОСК Металлист для проведения матчей Лиги Европы

Донецкий «Шахтер» хочет провести следующий еврокубковый матч в Харькове

  • 22.12.2016 17:55
  • 1285 просмотров
  • 0 комментария
Метки
fstadium.com. ОСК «Металлист»
© fstadium.com. ОСК «Металлист»

Инспекция от УЕФА прибила в Харьков и в ближайшее время осмотрит ОСК «Металлист». На основе увиденного будет составлен рапорт. Если он будет содержать положительные отзывы, то «Шахтер» будет играть, как минимум, матч с «Сельтой» в Харькове.

Напомним, ранее директор «Шахтера» по маркетингу и коммуникациям Юрий Свиридов сообщал о скором приезде инспекции, а также о желании «горняков» провести следующий еврокубковый матч на ОСК «Металлист».

Источник — Sportarena

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.