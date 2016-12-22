ПриватБанк закладывал Днепр-Арену под залог

© ФК Днепр, Днепр-Арена

Руководство «ПриватБанка» закладывало под залог стадион «Днепр-Арена» в качестве гарантии возврата кредитов.

«Например, одним из наших залогов являлся стадион Днепр-Арена. В свое время на его строительство было потрачено более 1 млрд грн, а независимые оценщики оценили его текущую стоимость в около 850 млн грн. Однако НБУ признал стоимость этого залога также в ноль! Почему? «А вы все равно не найдете на него сейчас покупателя!», – говорится в заявлении представителей правления.

Стадион «Днепр-Арена» был сдан в эксплуатацию 12 сентября 2008 года, футбольная арена вмещает 31 тысячу зрителей.

Источник — Украинская правда

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