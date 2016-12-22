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ПриватБанк закладывал Днепр-Арену под залог

Национальный банк Украины признал стоимость стадиона нулевой

  • 22.12.2016 16:59
  • 5690 просмотров
  • 17 комментария
Метки
ФК Днепр, Днепр-Арена
© ФК Днепр, Днепр-Арена

Руководство «ПриватБанка» закладывало под залог стадион «Днепр-Арена» в качестве гарантии возврата кредитов. 

«Например, одним из наших залогов являлся стадион Днепр-Арена. В свое время на его строительство было потрачено более 1 млрд грн, а независимые оценщики оценили его текущую стоимость в около 850 млн грн. Однако НБУ признал стоимость этого залога также в ноль! Почему? «А вы все равно не найдете на него сейчас покупателя!», – говорится в заявлении представителей правления.

Стадион «Днепр-Арена» был сдан в эксплуатацию 12 сентября 2008 года, футбольная арена вмещает 31 тысячу зрителей.

Источник — Украинская правда

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Комментарии
    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 22.12.2016 17:12
    -4
    Купить, снести, построить ЖК.
    Ссылка
    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 22.12.2016 17:13
    -2
    Спахать, засеять.
    Ссылка
    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 22.12.2016 17:13
    -6
    Сделать рынок.
    Ссылка
    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 22.12.2016 17:13
    0
    Сейчас можно сделать каток.
    Ссылка
    titanovec
    online
      titanovec, 22.12.2016 17:49
    +7
    Андрей Штогрин, 22.12.2016 17:12
    Купить, снести, построить ЖК.
    ты попробуй ее еще снести!!! я строил ее, там Немецкая компания строила. и там до такой степени все продумано в монолите что его атомная бомба не взорвет
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    titanovec
    online
      titanovec, 22.12.2016 17:51
    +3
    Андрей Штогрин, 22.12.2016 17:13
    Сейчас можно сделать каток.
    ркально все на совесть делалось. что то не так зделал- розбераеш и заново делаеш. там контроль был пипец
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    titanovec
    online
      titanovec, 22.12.2016 17:51
    0
    Андрей Штогрин, 22.12.2016 17:13
    Сделать рынок.
    *реально
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    Оладик_ЙА
      Оладик_ЙА, 22.12.2016 18:03
    +3
    кажется у Стали появится новый стадион
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    doktor09
      doktor09, 22.12.2016 18:05
    +2
    Реально то, что её никто не купит-а стало быть и стоимость её равна НУЛЮ! А деньги, полученные Беней(деньги всего народа), давно в оффшорах...
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    Шелепин Сергей
      Шелепин Сергей, 22.12.2016 18:13
    +6
    Цікаво,то тепер якщо не можна знайти покупця, наприклад на фабрику "Рошен" то вона буде коштувати 0 і в заставу її не можна надати?
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    lanfer_2012
      lanfer_2012, 22.12.2016 18:15
    -6
    Комментарий свернут. Показать
    [quote titanovec, 22.12.2016 17:51 что то не так зделал- розбераеш и заново делаеш. [/quote]

    Раз один раз разберал, разберёшь и во второй
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    stopor2016
      stopor2016, 22.12.2016 18:17
    +1
    У меня курица стоимостью 10 тысяч гривен , только никто не покупает.
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    Анатолий Чорнобук
      Анатолий Чорнобук, 22.12.2016 20:25
    +2
    Так вам слона не продать...
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    ding01
      ding01, 22.12.2016 20:53
    0
    ПриветБанк!))
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    ekokill
      ekokill, 22.12.2016 20:56
    0
    Не Приватбанк её закладывал, а она находится в залоге у Приватбанка
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    said_said
      said_said, 22.12.2016 20:56
    +1
    Болелы "Днепра", может купите коллективом за 1 грн. (как НБУ акции "Приватбанка")?
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    kung_vv
    online
      kung_vv, 22.12.2016 21:26
    -1
    Отжали банк у чувака. Через пару лет начнут продавать и скажут - да кто ж его купит за такие деньги? Поэтому стоимость - 0 грн. ))))
    Земля - крестьянам, фабрики - рабочим... Банки - государству... Где-то это я уже слышал )))
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