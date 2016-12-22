Шахтер вошел в список лучших команд Европы

Много шавок на спорт.юа, за кусок кости сожрут свой помет.

Ну тут Шовковский прав, зимой прощальные матчи не играют... придет весна и усе будет... успокойте...

с чего это ты,старый п... решил про разум заговорить??успокойся,если его не было в 30 лет, то уж...

лишил Боженька разума...точнее,он,никогда лаптеногим ,его и не давал