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Шахтер вошел в список лучших команд Европы

Донецкий клуб отлично провел первую часть сезона

  • 22.12.2016 16:39
  • 5302 просмотров
  • 11 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Паулу Фонсека
© ФК Шахтер Донецк. Паулу Фонсека

Донецкий «Шахтер» попал в список лучших европейских команд по итогам первой части сезона по версии УЕФА.

Лучшее начало сезона (очки в среднем за игру)
2,78 «Шахтер» Донецк
2,53 «Бенфика»
2,53 «Челси»
2,47 «Ювентус»
2,47 «Реал»

Лучшие результаты в домашних матчах (очки в среднем за игру)
3,00 «Ювентус»
3,00 «Рома»
2,78 «Шахтер» Донецк
2,75 «Порту»
2,71 «РБ Лейпциг»
2,71 «Бенфика»
2,71 «Брага»

Лучшие результаты в гостевых матчах (очки в среднем за игру)
2,78 «Шахтер» Донецк
2,44 «Челси»
2,43 «Реал»
2,43 «Истанбул Башакшехир»
2,38 «Барселона»
2,38 «Бенфика»

Лучшая защита (пропущенные мячи в среднем за игру)
0,47 «Порту»
0,53 «Бенфика»
0,56 «Бавария»
0,61 «Шахтер» Донецк
0,65 «Челси»
0,65 ЦСКА Москва

Источник — УЕФА

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Комментарии
    Kruchenyiy
      Kruchenyiy, 22.12.2016 17:05
    +4
    Ссылка
    lukas1605
      lukas1605, 22.12.2016 17:17
    0
    Шахтер-чемпион!
    Ссылка
    reignofshakhtar
      reignofshakhtar, 22.12.2016 17:35
    0
    Бо Шахтар і є одним з найкращих.
    Ссылка
    shahta-nikolaev
    online
      shahta-nikolaev, 22.12.2016 17:36
    0
    БРАВО ВСЕМУ КЛУБУ!!!
    Ссылка
    shahta-nikolaev
    online
      shahta-nikolaev, 22.12.2016 17:37
    -3
    https://www.youtube.com/watch?v=y1igabsrKxo
    Ссылка
    admilka
    admilka, 22.12.2016 17:40
    -1
    В первоисточнике: Мы выделили лучшие команды десяти ведущих национальных чемпионатов Европы...

    Т.е., из каждого чемпионата взяли по лучшей команде в каждой из категорий: естественно, что в чемпионате Украины во всех категория кроты сейчас первые. Чему удивляться?
    Ссылка
    smotritel777
    online
      smotritel777, 22.12.2016 17:52
    +4
    admilka, 22.12.2016 17:40
    В первоисточнике: Мы выделили лучшие команды десяти ведущих национальных чемпионатов Европы...Т.е., из каждого чемпионата взяли по лучшей команде в каждой из категорий: естественно, что в чемпионате Украины во всех категория кроты сейчас первые. Чему удивляться?
    мда.......
    Порту и Бенфика с разных чемпионатов.................
    Ссылка
    iravvik1983
      iravvik1983, 22.12.2016 17:56
    0
    shahta-nikolaev, 22.12.2016 17:37
    https://www.youtube.com/watch?v=y1igabsrKxo
    знаменитая фраза ЖАДСОНА!!!
    Ссылка
    admilka
    admilka, 22.12.2016 18:04
    -2
    smotritel777, 22.12.2016 17:52
    admilka, 22.12.2016 17:40
    В первоисточнике: Мы выделили лучшие команды десяти ведущих национальных чемпионатов Европы...Т.е., из каждого чемпионата взяли по лучшей команде в каждой из категорий: естественно, что в чемпионате Украины во всех категория кроты сейчас первые. Чему удивляться?
    мда.......Порту и Бенфика с разных чемпионатов.................

    http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=2433194.html#Р»СѓС‡С€РёР
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    Ссылка
    Darkness1984
      Darkness1984, 22.12.2016 19:45
    0
    iravvik1983, 22.12.2016 17:56
    shahta-nikolaev, 22.12.2016 17:37
    https://www.youtube.com/watch?v=y1igabsrKxo
    знаменитая фраза ЖАДСОНА!!!
    ты, троль
    Ссылка
    checna-ebet-russia-1
      checna-ebet-russia-1, 22.12.2016 20:02
    -3
    Донбассы, припомните кто еще 18 очей в ЛЕ в группе набирал недавно. Подсказка. Играет сейчас в 1 лиге своей страны Уровень
    Ссылка
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