Шахтер вошел в список лучших команд Европы

Донецкий «Шахтер» попал в список лучших европейских команд по итогам первой части сезона по версии УЕФА.
Лучшее начало сезона (очки в среднем за игру)
2,78 «Шахтер» Донецк
2,53 «Бенфика»
2,53 «Челси»
2,47 «Ювентус»
2,47 «Реал»
Лучшие результаты в домашних матчах (очки в среднем за игру)
3,00 «Ювентус»
3,00 «Рома»
2,78 «Шахтер» Донецк
2,75 «Порту»
2,71 «РБ Лейпциг»
2,71 «Бенфика»
2,71 «Брага»
Лучшие результаты в гостевых матчах (очки в среднем за игру)
2,78 «Шахтер» Донецк
2,44 «Челси»
2,43 «Реал»
2,43 «Истанбул Башакшехир»
2,38 «Барселона»
2,38 «Бенфика»
Лучшая защита (пропущенные мячи в среднем за игру)
0,47 «Порту»
0,53 «Бенфика»
0,56 «Бавария»
0,61 «Шахтер» Донецк
0,65 «Челси»
0,65 ЦСКА Москва
Источник — УЕФА
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Т.е., из каждого чемпионата взяли по лучшей команде в каждой из категорий: естественно, что в чемпионате Украины во всех категория кроты сейчас первые. Чему удивляться?
Порту и Бенфика с разных чемпионатов.................
В первоисточнике: Мы выделили лучшие команды десяти ведущих национальных чемпионатов Европы...Т.е., из каждого чемпионата взяли по лучшей команде в каждой из категорий: естественно, что в чемпионате Украины во всех категория кроты сейчас первые. Чему удивляться?
мда.......Порту и Бенфика с разных чемпионатов.................
http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=2433194.html#Р»СѓС‡С€РёР
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https://www.youtube.com/watch?v=y1igabsrKxo
знаменитая фраза ЖАДСОНА!!!
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