Днепр могут перевести в Первую лигу

© zn.ua. Хуанде Рамос

В адрес ФК «Днепр» пришло письмо-предупреждение от ФИФА.

Украинскому клубу в ультимативной форме приказали погасить долги до 18 января перед агентом Гинесом Карвахалем Сельером, который представлял интересы тренерского штаба Хуанде Рамоса. В противном случае, 31 января КДК ФИФА рассмотрит решение о переводе «Днепра» в Первую лигу.

Напомним, через долги испанским тренерам с «Днепра» уже сняли 6 очков.

Источник — Tribuna.com

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