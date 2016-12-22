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Днепр могут перевести в Первую лигу

У днепрян есть 3 недели, чтобы погасить задолженность перед агентом тренерского штаба Хуанде Рамоса

  • 22.12.2016 16:02
  • 7528 просмотров
  • 19 комментария
Метки
zn.ua. Хуанде Рамос
© zn.ua. Хуанде Рамос

В адрес ФК «Днепр» пришло письмо-предупреждение от ФИФА.

Украинскому клубу в ультимативной форме приказали погасить долги до 18 января перед агентом Гинесом Карвахалем Сельером, который представлял интересы тренерского штаба Хуанде Рамоса. В противном случае, 31 января КДК ФИФА рассмотрит решение о переводе «Днепра» в Первую лигу.

Напомним, через долги испанским тренерам с «Днепра» уже сняли 6 очков.

Источник — Tribuna.com

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Комментарии
    Cassid
      Cassid, 22.12.2016 16:19
    -4
    КДК ФИФА может кого-то в первую лигу переводить?
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    chues
      chues, 22.12.2016 16:21
    +43
    Как то пофиг.... колома уже дал понять что тут его ничего не держит
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    IlyashenkoM6-2013
      IlyashenkoM6-2013, 22.12.2016 16:25
    -2
    Cassid, 22.12.2016 16:19
    КДК ФИФА может кого-то в первую лигу переводить?
    - Так бл..ть Бегом уроки учить школяр
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    OM27
      OM27, 22.12.2016 16:26
    -2
    Это старое письмо, которое пришло ещё 1,5-2 месяца назад.
    А вообще, все вопросы к НБУ(((
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    maxaonin3
      maxaonin3, 22.12.2016 16:26
    +20
    Cassid, 22.12.2016 16:19
    КДК ФИФА может кого-то в первую лигу переводить?
    если подконтрольная ФИФА организация ФФУ не будет выполнять указаний сверху, то Украина может лишится права выступать под эгидой ФИФА, например, со всем вытекающими.. Так что может, и не только в первую лигу.
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    WADO-1976
      WADO-1976, 22.12.2016 16:28
    -1
    А что там с неплатильщиками налогов из Киева? Их никуда еще не переводят ?
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    Kruchenyiy
      Kruchenyiy, 22.12.2016 16:41
    -1
    Днепр можно хоронить, если Порошенко уже ПриватБанк отжал за 1грн ... денег нет...
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    alessandro13
      alessandro13, 22.12.2016 17:02
    -11
    Ещё не хватало всяким проходимцам деньги отдавать!
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    minke
      minke, 22.12.2016 17:07
    +10
    походу Днепр только этого и добивается. 1-ю лигу не транслируют по тв, можно больше матчей "на контору" провести. надо же как-то самоокупаться, как минимум.
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    Hawkins
      Hawkins, 22.12.2016 18:25
    -4
    Kruchenyiy, 22.12.2016 16:41
    Днепр можно хоронить, если Порошенко уже ПриватБанк отжал за 1грн ... денег нет...
    Ох бедный Бенечка! Героя-спасителя всея Днепра обокрали! Да и банк с долгами в 140 миллиардов - очень ценный актив. Однозначно нужно отжимать, прям вместе с долгами.
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    nordik1980
      nordik1980, 22.12.2016 18:41
    0
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    pulse240
      pulse240, 22.12.2016 19:06
    +1
    Напугали ежа голой допой
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    pulse240
      pulse240, 22.12.2016 19:06
    0
    жопой*
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    odiniznashix
      odiniznashix, 22.12.2016 19:40
    +1
    Cassid, 22.12.2016 16:19
    КДК ФИФА может кого-то в первую лигу переводить?
    Понижение в классе следующая мера наказания после снятия очков.
    Хотя могут наснимать очков еще за другие долги и команда сама в первую попадет.
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    odiniznashix
      odiniznashix, 22.12.2016 19:44
    +1
    Kruchenyiy, 22.12.2016 16:41
    Днепр можно хоронить, если Порошенко уже ПриватБанк отжал за 1грн ... денег нет...
    Это не Коломойского акции, а акции принадлежащие Фонду гарантирования вкладов отдали за 1 грн. А Коломойский за свою долю свои миллиарды не упустит
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    Patriot UA
      Patriot UA, 22.12.2016 20:26
    0
    а як же дербі КАРПАТИ - Рух невже все ПРОПАЛО....
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    Andrii_MKh
      Andrii_MKh, 22.12.2016 20:30
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    в Испании разве нет банкоматов Приват банка? пусть пойдет и снимет))
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    bajbak
      bajbak, 22.12.2016 20:33
    +2
    так всегда бывает, когда все зависит от одного дяди
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    maxaonin3
      maxaonin3, 22.12.2016 20:54
    +3
    bajbak, 22.12.2016 20:33
    так всегда бывает, когда все зависит от одного дяди
    Особенно если этот дядя - еврей
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