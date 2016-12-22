Днепр могут перевести в Первую лигу

В адрес ФК «Днепр» пришло письмо-предупреждение от ФИФА.
Украинскому клубу в ультимативной форме приказали погасить долги до 18 января перед агентом Гинесом Карвахалем Сельером, который представлял интересы тренерского штаба Хуанде Рамоса. В противном случае, 31 января КДК ФИФА рассмотрит решение о переводе «Днепра» в Первую лигу.
Напомним, через долги испанским тренерам с «Днепра» уже сняли 6 очков.
Источник — Tribuna.com
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А вообще, все вопросы к НБУ(((
Хотя могут наснимать очков еще за другие долги и команда сама в первую попадет.
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