Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Наставник сборной ЮАР уволен за критику федерации

Шейкс Машаба в грубой форме высказался о футбольных чиновниках

  • 22.12.2016 15:13
  • 293 просмотров
  • 0 комментария
Метки
goal.com. Шейкс Машаба
© goal.com. Шейкс Машаба

Главный тренер сборной ЮАР Шейкс Машаба уволен со своего поста за грубость в адрес президента Южноафриканской федерации футбола (САФА) Дэнни Джордана и других чиновников.

Инцидент произошел в раздевалке после матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против сборной Сенегала (2:1). Позднее САФА отказалась от любых комментариев произошедшего.

«Из-за серьезности проступка, мы обязаны освободить Машабу от занимаемой должности тренера. Мы немедленно приступаем к поискам нового тренера, знакомого с африканским футболом, который сможет вывести команду на чемпионат мира», - говорится в официальном заявлении.

Источник — ТАСС

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.