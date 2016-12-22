Наставник сборной ЮАР уволен за критику федерации

© goal.com. Шейкс Машаба

Главный тренер сборной ЮАР Шейкс Машаба уволен со своего поста за грубость в адрес президента Южноафриканской федерации футбола (САФА) Дэнни Джордана и других чиновников.

Инцидент произошел в раздевалке после матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против сборной Сенегала (2:1). Позднее САФА отказалась от любых комментариев произошедшего.

«Из-за серьезности проступка, мы обязаны освободить Машабу от занимаемой должности тренера. Мы немедленно приступаем к поискам нового тренера, знакомого с африканским футболом, который сможет вывести команду на чемпионат мира», - говорится в официальном заявлении.

Источник — ТАСС

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