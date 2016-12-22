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Хуммельс перекрасился в блондина из-за проигранного спора

Защитник «Бавария» проиграл пари во время Октоберфеста

  • 22.12.2016 14:50
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as.com. Матс Хуммельс
© as.com. Матс Хуммельс

Во вчерашнем матче «Бавария» — «РБ Лейпциг», в котором хозяева одержали победу со счетом 3:0, защитник мюнхенского клуба Матс Хуммельс предстал в новом образе. Как выяснилось позже, 28-летний футболист перекрасил волосы в светлый оттенок из-за проигранного спора.

«Я проиграл пари во время Октоберфеста, играя в кегли. Мой соперник сбил больше кегель за одну попытку, чем я за три. Это был провал», — сказал Хуммельс.

Напомним, «Бавария» одержала победу над прямым конкурентом и вышла на первое место в турнирной таблице.

Источник — As.com

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