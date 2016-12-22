Динамо подписало контракт с двумя игроками молодежного состава

Киевское «Динамо» продлило контракт с двумя игроками молодежных команд.
Николай Шапаренко, который выступал в чемпионате U-21 и в Юношеской Лиге УЕФА, подписал трудовое соглашение до 31 декабря 2020 года.
Виталий Миколенко, игрок «Динамо» U-19, останется в столичном клубе до конца 2019 года.
Источник — ФК Динамо Киев
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