Динамо подписало контракт с двумя игроками молодежного состава

© ФК Динамо, Николай Шапаренко

Киевское «Динамо» продлило контракт с двумя игроками молодежных команд.

Николай Шапаренко, который выступал в чемпионате U-21 и в Юношеской Лиге УЕФА, подписал трудовое соглашение до 31 декабря 2020 года.

Виталий Миколенко, игрок «Динамо» U-19, останется в столичном клубе до конца 2019 года.

Источник — ФК Динамо Киев

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.