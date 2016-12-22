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Харт может перейти в Ливерпуль

Голкипер «Торино» имеет шансы вернуться на Туманный Альбион

  • 22.12.2016 13:52
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AFP. Джо Харт
© AFP. Джо Харт

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении Джо Харта, который на правах аренды выступает  за «Торино». Контракт Харта принадлежит «Манчестер Сити», но Хосеп Гвардиола не видит англичанина в составе.

«Красные» готовы подписать 29-летнего англичанина летом. Ранее в СМИ появилась информация об интерес к голкиперу со стороны  других английских клубов – «Вест Хэма» и «Тоттенхэма».

В текущем сезоне Харт сыграл в 15 матчах серии А и пропустил 23 гола, трижды сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Источник — Daily Mail

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