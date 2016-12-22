Харт может перейти в Ливерпуль

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении Джо Харта, который на правах аренды выступает за «Торино». Контракт Харта принадлежит «Манчестер Сити», но Хосеп Гвардиола не видит англичанина в составе.
«Красные» готовы подписать 29-летнего англичанина летом. Ранее в СМИ появилась информация об интерес к голкиперу со стороны других английских клубов – «Вест Хэма» и «Тоттенхэма».
В текущем сезоне Харт сыграл в 15 матчах серии А и пропустил 23 гола, трижды сохранив свои ворота в неприкосновенности.
Источник — Daily Mail
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