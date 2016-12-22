Симинин покинул Ворсклу

© footboom.com. Сергей Симинин

Сообщается, что футболист попрощался с командой и уже приступил к поискам нового места работы.

Причина ухода Симинина — нестабильная финансовая ситуация в «Ворскле», из-за которой, как утверждает источник, еще несколько игроков полтавчан прекратят сотрудничество с клубом.

Сергей Симинин перешел в «Ворсклу» из «Волыни» минувшей зимой в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне защитник провел за команду Василия Сачко 12 матчей в УПЛ.

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.