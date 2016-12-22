Симинин покинул Ворсклу

Сообщается, что футболист попрощался с командой и уже приступил к поискам нового места работы.
Причина ухода Симинина — нестабильная финансовая ситуация в «Ворскле», из-за которой, как утверждает источник, еще несколько игроков полтавчан прекратят сотрудничество с клубом.
Сергей Симинин перешел в «Ворсклу» из «Волыни» минувшей зимой в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне защитник провел за команду Василия Сачко 12 матчей в УПЛ.
Источник — ТК Футбол
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