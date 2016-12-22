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Симинин покинул Ворсклу

В полтавском клубе нестабильная финансовая ситуация

  • 22.12.2016 13:02
  • 1390 просмотров
  • 2 комментария
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footboom.com. Сергей Симинин
© footboom.com. Сергей Симинин

Сообщается, что футболист попрощался с командой и уже приступил к поискам нового места работы.

Причина ухода Симинина — нестабильная финансовая ситуация в «Ворскле», из-за которой, как утверждает источник, еще несколько игроков полтавчан прекратят сотрудничество с клубом.

Сергей Симинин перешел в «Ворсклу» из «Волыни» минувшей зимой в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне защитник провел за команду Василия Сачко 12 матчей в УПЛ.

 

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Евгений Еременко
      Евгений Еременко, 22.12.2016 15:51
    0
    можно в динамо взять. пацан будет грызть землю
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    Vyacheslav Krusser
      Vyacheslav Krusser, 22.12.2016 17:21
    0
    Евгений Еременко, 22.12.2016 15:51
    можно в динамо взять. пацан будет грызть землю
    конечно в Динамо а куда же ещё?
    Ссылка
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