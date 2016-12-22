Сборная Украины опустились на 30-е место в рейтинге ФИФА

Реально то, что её никто не купит-а стало быть и стоимость её равна НУЛЮ! А деньги, полученные Бе...

кажется у Стали появится новый стадион

*реально

ркально все на совесть делалось. что то не так зделал- розбераеш и заново делаеш. там контроль бы...