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Сборная Украины опустились на 30-е место в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала заключительный рейтинг сборных в 2016 году

  • 22.12.2016 12:30
  • 4237 просмотров
  • 9 комментария
Метки
ffu.org.ua
© ffu.org.ua

На первом месте по прежнему находится сборная Аргентины, а команда Андрея Шевченко опустилась на одну позицию – нынешний год «сине-желтые» закончили на 30-й позиции.

1 (-). Аргентина
2 (-). Бразилия
3 (-). Германия
4 (-). Чили
5 (-). Бельгия
6 (-). Колумбия
7 (-). Франция
8 (-). Португалия
9 (-). Уругвай
10 (-). Испания...
14 (-). Хорватия...
21 (-). Исландия...
24 (-). Турция...
30 (29). Украина...
94 (93). Финляндия...
165 (-). Косово

 

Источник — ФИФА

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Комментарии
    cherkassy
      cherkassy, 22.12.2016 13:14
    0
    Рашка опустилась:
    56 Russia
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    koks781
    koks781, 22.12.2016 13:28
    +14
    cherkassy, 22.12.2016 13:14
    Рашка опустилась:
    56 Russia
    так всегда, потому что не играют оффициальных игр.
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    lisarti
    lisarti, 22.12.2016 13:52
    +1
    в рейтинге стабильно не ниже 30х, а с выходом на турниры беда! но есть уверенность в завтрашнем дне
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    zhyr
      zhyr, 22.12.2016 13:53
    +1
    там ще кубок Африки буде, а нижче декілька африканських збірних, так що може бути ще трохи впадем до весни
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    Tigrec1986
      Tigrec1986, 22.12.2016 14:14
    -2
    В этом рейтинге Бельгия недавно была на первом месте,о чем можно еще говорить?!
    Может более адэкватней придумали бы что то!
    Почему Бразилия на втором?ЧМ и Кубок Америки провалила с треском!
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    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 22.12.2016 15:23
    -1
    бельгия на 5? вай?
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    ne_zidan
      ne_zidan, 22.12.2016 15:52
    0
    в 2006 Украина была на 8 месте.......Эти рейтинги условны.........
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    west0222
    west0222, 22.12.2016 15:53
    -2
    с Рашкой бы сыграть...глянем что у кого откуда растёт
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    pulse240
      pulse240, 22.12.2016 17:05
    0
    cherkassy, 22.12.2016 13:14
    Рашка опустилась:
    56 Russia
    До ЧМ2018 они буду только падать
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