Сборная Украины опустились на 30-е место в рейтинге ФИФА

На первом месте по прежнему находится сборная Аргентины, а команда Андрея Шевченко опустилась на одну позицию – нынешний год «сине-желтые» закончили на 30-й позиции.
1 (-). Аргентина
2 (-). Бразилия
3 (-). Германия
4 (-). Чили
5 (-). Бельгия
6 (-). Колумбия
7 (-). Франция
8 (-). Португалия
9 (-). Уругвай
10 (-). Испания...
14 (-). Хорватия...
21 (-). Исландия...
24 (-). Турция...
30 (29). Украина...
94 (93). Финляндия...
165 (-). Косово
Источник — ФИФА
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56 Russia
56 Russia
Может более адэкватней придумали бы что то!
Почему Бразилия на втором?ЧМ и Кубок Америки провалила с треском!
56 Russia
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