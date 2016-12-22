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Роман МОНАРЕВ: «Звезда ушла в отпуск без долгов»

Наставник кропивницкого клуба подвел итоги первой части сезона

  • 22.12.2016 11:29
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ФК Звезда. Роман Монарев
© ФК Звезда. Роман Монарев

Исполняющий обязанности главного тренера «Звезды» Роман Монарев рассказал о первом сезоне команды в премьер-лиге, доверии президента и позициях, которые команда хотела бы усилить в нынешнее межсезонье.

— Роман Генадьевич, насколько для вас было неожиданным, что руководство клуба предложило должность исполняющего обязанности главного тренера «Звезды»?
— Прежде всего, хочу сказать, что я благодарен нашему президенту клуба за то, что он в меня поверил — это ведь тоже своего рода риск, поверить в молодого тренера и поручить ему руководство командой по ходу сезона. Считаю, этот шаг хорошо его характеризует — как человека волевого, футбольного.

— Почему у «Звезды» произошли такие перемены на тренерском мостике по ходу чемпионата?
— Не стоит ругать президента за то, что он меняет тренеров, ищет, пробует. Он хочет выстроить современный клуб, а это путь проб и ошибок. А у нас складывается впечатление, что все знают, что надо делать, но почему-то не делают, а только критикуют и рассказывают, как надо. Так что призываю журналистов, горсовет нашего города, федерацию футбола поддержать Максима Березкина. Потому что одному человеку тяжеловато. Нужно его поддерживать, а не убивать в зародыше то, что он делает.

— Какие сейчас главные проблемы у «Звезды», которые мешают развитию футбола в Кропивницком?
— У клуба только два поля — одно натуральное, другое искусственное, где тренируются все — основа, «молодежка», юноши, академия. Но даже не хочется за это критиковать — ведь когда я начинал, дела обстояли еще хуже. А теперь я вижу, что инфраструктура клуба развивается. Надо отдать должное президенту клуба: он ведь делает все сам, развивает «Звезду» во всех направлениях. Так что хотелось бы, чтобы его большие риски и затраты находили понимание у футбольной общественности.

— Сейчас почти для всех клубов Премьер-лиги актуальна проблема финансового положения. Как с этим обстоят дела у «Звезды»?
— Команда ушла в отпуск без долгов, ранее стадион реконструировали. Финансирование, благодаря нашему президенту, дает возможность команде полностью сконцентрироваться на игре. Это очень положительно влияет на микроклимат в команде, что очень важно в тяжелой экономической ситуации в стране. В элиты, на мой взгляд, команда дебютировала достойно — думаю, многие, кто приезжает в наш город, видят, как изменился и сам Кропивницкий, и наш стадион, и наша команда. Хочется, чтобы так было и дальше, потому что наш город заслужил вот такие хорошие времена в плане футбола.

— Какие планы у «Звезды» на межсезонье?
— Из отпуска команда выйдет 10 января. Мы проведем учебно-тренировочные сборы за рубежом. Однако, когда и где именно, пока неизвестно. На сборах, однозначно, будут контрольные матчи. Там мы будем пересматривать и потенциальных новичков, и будем наигрывать состав на весну и различные связки. То есть, планируем готовиться к сезону вариативно.

— Какие позиции необходимо усилить?
— Нам требуется усиление в каждую позицию центральной оси — защитник, опорный полузащитник, атакующий хавбек и центральный нападающий. Но, уверен, этот вопрос мы решим. Надеюсь, у нас все получится, поэтому и болельщикам желаю побольше побед, красивых, зрелищных поединков. Чтобы футбол приносил всем удовольствие.

Источник — MatchDay

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