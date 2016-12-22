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Штутгарт усилится вингером Баварии

Джулиан Грин продолжит карьеру в клубе второй Бундеслиги

  • 22.12.2016 11:20
  • 831 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Бавария. Джулиан Грин
© ФК Бавария. Джулиан Грин

Джулиан Грин во время зимней паузы покинет «Баварию» и перейдет в «Штутгарт». 21-летний игрок сборной США подписал с клубом второго дивизиона контракт до 30 июня 2019 года.

Джулиан Грин провел в «Баварии» почти семь лет, является участником чемпионата мира в Бразилии 2014 года.

«Джулиан хочет получить новый опыт в клубе, в котором он сможет быть твердым игроком основы. В «Баварии» ввиду высокой конкуренции ему было тяжело пробиться в состав. Я желаю Джулиану всего самого наилучшего. Он всегда работал очень усердно и добросовестно», - заявил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

Грин, который в текущем сезоне провел два матча в Кубке Германии, прокомментировал переход следующим образом: «Я попал в команду «Баварии» U15 и мечтал стать профессиональным футболистом. И мне это удалось. В последние годы я получил много опыта. Я очень рад этому и благодарен «Баварии». Мой переход в «Штутгарт» оформлен. С новой командой я хочу добиться поставленных целей, я предвкушении новых вызовов. Я хочу помочь «Штутгарту» вернуться в Бундеслигу».

Источник — ФК Бавария

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 22.12.2016 11:56
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    Молодець, не сидить в золотій клітці! От, на кого треба рівнятися Кобіним і Кривцовим...
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