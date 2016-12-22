Штутгарт усилится вингером Баварии

© ФК Бавария. Джулиан Грин

Джулиан Грин во время зимней паузы покинет «Баварию» и перейдет в «Штутгарт». 21-летний игрок сборной США подписал с клубом второго дивизиона контракт до 30 июня 2019 года.

Джулиан Грин провел в «Баварии» почти семь лет, является участником чемпионата мира в Бразилии 2014 года.

«Джулиан хочет получить новый опыт в клубе, в котором он сможет быть твердым игроком основы. В «Баварии» ввиду высокой конкуренции ему было тяжело пробиться в состав. Я желаю Джулиану всего самого наилучшего. Он всегда работал очень усердно и добросовестно», - заявил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

Грин, который в текущем сезоне провел два матча в Кубке Германии, прокомментировал переход следующим образом: «Я попал в команду «Баварии» U15 и мечтал стать профессиональным футболистом. И мне это удалось. В последние годы я получил много опыта. Я очень рад этому и благодарен «Баварии». Мой переход в «Штутгарт» оформлен. С новой командой я хочу добиться поставленных целей, я предвкушении новых вызовов. Я хочу помочь «Штутгарту» вернуться в Бундеслигу».

Источник — ФК Бавария

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