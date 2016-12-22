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Дмитрий ГРЕЧИШКИН: «Верю, что Заря догонит Динамо»

Хавбек не рекомендует сбрасывать луганский клуб со счетов

  • 22.12.2016 11:13
  • 520 просмотров
  • 5 комментария
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ФК Заря. Дмитрий Гречишкин
© ФК Заря. Дмитрий Гречишкин

Полузащитник «Зари» Дмитрий Гречишкин считает, что его команде по силам побороться с киевлянами за второе место в чемпионате.

— «Заря» отпустила «Динамо» в чемпионате. Во что верится больше — что «Динамо» настигнет «Шахтер», или что «Заря» догонит «Динамо»?
— В то, что «Заря» догонит «Динамо». Не думайте, что если мы отстали на три очка, нас можно сбрасывать со счетов. Впереди еще второй круг, потом шестерки. Все реально!

— Победа над «Динамо» на «Олимпийском» — самый приятный момент этого сезона?
— Если говорить о чемпионате — да! Игра ничейная, но нам удалось вырвать победу. Воздалось за «Фенербахче», если можно так выразиться. С турками потеряли победу на последних секундах, в Киеве нашли. По-моему, «Заря» впервые обыграла «Динамо» в Киеве. Можно сказать, пишем новую историю, — сказал Гречишкин в интервью журналу «Футбол».

25-летний Гречишкин в текущем чемпионате Украины провел 14 матчей.

Источник — MatchDay

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Комментарии
    shacur83
    shacur83, 22.12.2016 11:29
    0
    Под допингом? Я верю, что Украина за год станет самой богатой страной!
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 22.12.2016 11:51
    +7
    Комментарий свернут. Показать
    Не в найближчому десятилітті... Віддавати по 6 очків кротам (а в нинішньому форматі по 12) - це не запорука 2-го місця!
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    bullyUA
      bullyUA, 22.12.2016 13:25
    +9
    Блажен кто верует.
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    tarasbulba007
      tarasbulba007, 22.12.2016 14:02
    0
    Не просто догонит но и перегонит!
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    Игорь Шевченко
      Игорь Шевченко, 22.12.2016 16:07
    -5
    Динамо,да легко,хоть 10 очков,там не команда ,а сброд. Если в межсезонье не перелопатят лишних ,то так и в следующем сезоне бултыхаться будут не понимая что не получается.
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