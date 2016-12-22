Дмитрий ГРЕЧИШКИН: «Верю, что Заря догонит Динамо»

© ФК Заря. Дмитрий Гречишкин

Полузащитник «Зари» Дмитрий Гречишкин считает, что его команде по силам побороться с киевлянами за второе место в чемпионате.

— «Заря» отпустила «Динамо» в чемпионате. Во что верится больше — что «Динамо» настигнет «Шахтер», или что «Заря» догонит «Динамо»?

— В то, что «Заря» догонит «Динамо». Не думайте, что если мы отстали на три очка, нас можно сбрасывать со счетов. Впереди еще второй круг, потом шестерки. Все реально!

— Победа над «Динамо» на «Олимпийском» — самый приятный момент этого сезона?

— Если говорить о чемпионате — да! Игра ничейная, но нам удалось вырвать победу. Воздалось за «Фенербахче», если можно так выразиться. С турками потеряли победу на последних секундах, в Киеве нашли. По-моему, «Заря» впервые обыграла «Динамо» в Киеве. Можно сказать, пишем новую историю, — сказал Гречишкин в интервью журналу «Футбол».

25-летний Гречишкин в текущем чемпионате Украины провел 14 матчей.

Источник — MatchDay

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