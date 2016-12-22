Новый чемпионат Украины среди команд-участниц АТО стартует в 2017-м

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21 грудня у Будинку футболу відбулася нарада, на якій було підбито підсумки проведення чемпіонату України серед військовослужбовців-учасників АТО.

Робоча зустріч, на якій були присутні представники усіх силових відомств країни, розпочалася зі слів першого віце-президента Федерації футболу України Вадима Костюченка, який від імені президента ФФУ Андрія Павелка подякував усім, хто долучився до організації та проведення цих пілотних змагань - обласним федераціям футболу, Громадській спілці «Всеукраїнське Об'єднання учасників АТО «УКРАЇНЦІ-РАЗОМ!», футбольним клубам, що надали інфраструктуру для проведення ігор, волонтерам та партнерам. Перший віце-президент ФФУ зазначив, що перший чемпіонат серед військовослужбовців був проведений на гідному рівні, а Федерація, у свою чергу, залишається надійним соціальним партнером Збройних сил України.

У дебютному розіграші чемпіонату взяли участь 44 команди, які представляли Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України, Національну гвардію України, Державну прикордонну службу України, Службу безпеки України та громадську спілку «Всеукраїнське Об'єднання учасників АТО «УКРАЇНЦІ-РАЗОМ!».

Як підсумок, футбольні змагання, які проходили з вересня по грудень 2016 року за підтримки ФФУ, надала можливість захисникам України отримати один з кроків соціальної адаптації та реабілітації після проходження служби в зоні АТО. А команда «Зеніт» із Золотоноші, яка здобула перемогу у чемпіонаті, може пишатися ще й тим, що на території її військової частини ФФУ у якості своєрідного призу побудує міні-стадіон.

Юрій Фіногенов, начальник Управління спорту Міністерства оборони України, подякував ФФУ за якісну допомогу в організації та проведенні турніру, а саме у питаннях надання футбольних полів, арбітражу та нагород для команд-учасниць, зокрема - красеня-кубку, який вирушив до військової частини команди-переможця. «Цей проект об’єднав усіх військовослужбовців не тільки на фронті, але й на футбольному полі. Саме тому він повинен жити та розвиватися у 2017 році», - висловив впевненість представник Міністерства оборони України, колективного члена Федерації та її надійного партнера.

За підсумками конструктивної розмови була прийнята низка рішень, згідно з якими вже у наступному 2017 році футбольний турнір для героїв АТО вийде на новий, більш якісний організаційний рівень.

Зокрема, буде створено «Футбольну лігу учасників АТО» за участю профільних організацій і команд, яка функціонуватиме під патронатом національної асоціації, міністерства оборони України та Міністерства молоді та спорту України. Першим кроком стало створення організаційного комітету з проведення турніру, до якого увійшли представники усіх силових структур, задіяних у змаганнях.

«Футбольну лігу учасників АТО» буде внесено до календаря спортивно-масових заходів ФФУ, як і футбольний турнір для військовослужбовців «Кубок захисника України», який вперше було проведено цієї осені і перемогу у якому святкувала команда Полку «Дніпро-1».

Старт нового сезону змагань серед команд-учасників АТО ознаменується справжнім футбольним святом. Напередодні відкриття наступного чемпіонату на стадіоні ім. В. Баннікова у Києві буде зіграний товариський матч між національною збірною командою України серед ветеранів та збірною «Ліги учасників АТО», сформованою на базі команди-переможця турніру. Також навесні відбудеться ще одна гра з приставкою «супер» - матч за Суперкубок між командами переможцями «Ліги учасників АТО» та «Кубку захисника України».

Источник — Федерация футбола Украины

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