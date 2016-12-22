Лучшим бомбардиром турниров УЕФА в 2016-м году стала женщина

© dpchas.com.ua. Ада Хегерберг

Обладатели наград УЕФА Лучшему футболисту и Лучшей футболистке по итогам сезона 2015/16 возглавили бомбардирские списки за последний календарный год. При этом Ада Хегерберг даже немного обошла Криштиану Роналду.

Хегерберг забила девять голов в женской Лиге чемпионов УЕФА, семь - в квалификации женского ЕВРО, и еще два - в стыковых матчах квалификации Олимпиады. Итого - 18 забитых в сезоне мячей.

На счету Роналду 17 голов. Семь в Лиге чемпионов УЕФА, три - на победном для сборной Португалии ЕВРО-2016, и еще семь - в отборе ЧМ-2018.

У лучшего снайпера ЕВРО-2016 Антуана Гризманна и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси по 13 голов, хотя мячи последнего в рядах сборной Аргентины не идут в зачет турниров УЕФА. Высоко располагается форвард «Атлетика» Ариц Адурис, сташий лучшим бомбардиром прошлой Лиги Европы УЕФА, также он отличился пять раз в одном из матчей текущего розыгрыша.

Пять голов за матч - впечатляющий показатель, но 16-летняя Йоэль Смитс превзошла это достижение. В отборочном матче чемпионата Европы среди девушек до 17 лет против болгарок (11:0) форвард сборной Нидерландов отличилась семь раз. В трех поединках отборочного раунда Смитс забила десять мячей, и такой результативности позавидовали бы лучшие нападающие планеты.

Наконец, нельзя не упомянуть Жан-Кевина Огюстена, о котором UEFA.com рассказывал еще летом 2015 года. 19-летний нападающий уже стал выступать за молодежную сборную Франции, а на клубном уровне играл за «Пари Сен-Жермен» в Юношеской лиге УЕФА и Лиге чемпионов УЕФА. В престижнейшем еврокубке он дебютировал, выйдя на замену в добавленное время. Так держать!

Лучшие бомбардиры турниров УЕФА в 2016 году

18: Ада Хегерберг («Лион» и Норвегия) - 9 UWCL, 7 WEURO, 2 WOLT

17: Криштиану Роналду («Реал» и Португалия) - 7 UCL, 3 EURO, 7 EQ

14: Жанетт Якобфи («Вольфсбург» и Венгрия) - 10 UWCL, 4 WEURO

13: Антуан Гризманн («Атлетико» и Франция) - 6 UCL, 6 EURO, 1 EQ

13: Лионель Месси («Барселона») - 13 UCL

12: Йоэль Смитс (Нидерланды) - 12 WU17

11: Эжени Ле Сомме («Лион» и Франция) - 8 WUCL, 3 WEURO

11: Ариц Адурис («Атлетик» и Испания) - 10 UEL, 1 EQ

11: Лусия Гарсия (Испания) - 11 WU17

10: Жан-Кевин Огюстен («Пари Сен-Жермен» и Франция) - 2 UYL, 2 U21, 6 U19

10: Вероника Бокете («Пари Сен-Жермен» и Испания) - 2 WUCL, 8 WEURO

10: Жозе Гомеш («Бенфика» и Португалия) - 1 UYL, 9 U17

Пояснения

EQ: Европейская квалификация чемпионата мира-2018 ФИФА

EURO: ЕВРО-2016

UCL: Лига чемпионов УЕФА

UEL: Лига Европы УЕФА

UYL: Юношеская лига УЕФА

U21: Чемпионат Европы среди молодежи

U19: Чемпионат Европы среди юношей до 19 лет

WEURO: Квалификация ЕВРО-2017 среди женщин

WOLT: Квалификация олимпийского футбольного турнира среди женщин

WUCL: Лига чемпионов УЕФА среди женщин

WU17: Чемпионат Европы среди девушек до 17 лет

Источник — УЕФА

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.