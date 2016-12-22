Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Бохашвили покинет Днепр»

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Главный тренер днепровского клуба подвел итоги сезона, а также рассказал о том, кто точно покинет команду в зимнее межсезонье.

«В принципе, все случилось именно так, как я и предполагал. В тот момент, когда я узнал состав, с которым нам с помощниками предстояло идти в сезон без права на ведение трансферной деятельности, рассчитывать на позитивный результат не приходилось.Однако по ходу сезона мы получили неожиданное усиление в лице Ротаня и Адамюка, и за исключением сентября и октября, прошли турнирную дистанцию относительно ровно. Что случилось потом? Из-за травм вылетели Лучкевич, Кравченко и Политыло. Равноценной замены этим исполнителям у нас не нашлось».

«Худший и лучший матч? Лучшие по качеству игры - оба матча против Полтавы: и в Кубке, и в чемпионате. И, конечно, первый тайм с «Зарей», где у нас очень многое получалось. Мы старались играть первым номером против очень сильной и уважаемой нами команды с отличным подбором исполнителей. Более того, конкретно в эти 45 минут превзошли соперника по количеству ударов в створ.

Ну а самая слабая игра - выездной матч против «Волыни», где мы провалились и в обороне, и в атаке. Сложно говорить о какой-либо одной причине. Конкретно в той игре нас подвели и тактика, и настрой, и исполнение».

«Кто покинет команду зимой? Пока что могу назвать только одну фамилию - Бохашвили. Есть еще 1-2 игрока, чье будущее в команде под вопросом, но время конкретики пока не пришло», - сказал Дмитрий Михайленко.

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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