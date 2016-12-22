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Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Бохашвили покинет Днепр»

Наставник днепрян – подвел итоги осенней части чемпионата

  • 22.12.2016 10:40
  • 1393 просмотров
  • 5 комментария
Метки
fcdnipro.ua
© fcdnipro.ua
Главный тренер днепровского клуба подвел итоги сезона, а также рассказал о том, кто точно покинет команду в зимнее межсезонье.
 
«В принципе, все случилось именно так, как я и предполагал. В тот момент, когда я узнал состав, с которым нам с помощниками предстояло идти в сезон без права на ведение трансферной деятельности, рассчитывать на позитивный результат не приходилось.Однако по ходу сезона мы получили неожиданное усиление в лице Ротаня и Адамюка, и за исключением сентября и октября, прошли турнирную дистанцию относительно ровно. Что случилось потом? Из-за травм вылетели Лучкевич, Кравченко и Политыло. Равноценной замены этим исполнителям у нас не нашлось».
 
«Худший и лучший матч? Лучшие по качеству игры - оба матча против Полтавы: и в Кубке, и в чемпионате. И, конечно, первый тайм с «Зарей», где у нас очень многое получалось. Мы старались играть первым номером против очень сильной и уважаемой нами команды с отличным подбором исполнителей. Более того, конкретно в эти 45 минут превзошли соперника по количеству ударов в створ. 
 
Ну а самая слабая игра - выездной матч против «Волыни», где мы провалились и в обороне, и в атаке. Сложно говорить о какой-либо одной причине. Конкретно в той игре нас подвели и тактика, и настрой, и исполнение».
 
«Кто покинет команду зимой?  Пока что могу назвать только одну фамилию - Бохашвили. Есть еще 1-2 игрока, чье будущее в команде под вопросом, но время конкретики пока не пришло», - сказал Дмитрий Михайленко.

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 22.12.2016 11:06
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Беня срубит баблишка от национализации (от 1 до 3 млрд) и может наконец-то расплатится с долгами...
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    shacur83
    online
    shacur83, 22.12.2016 11:09
    +2
    Класную фотку подобрали с Близниченко)))
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    alvesh
      alvesh, 22.12.2016 11:12
    -1
    shacur83, 22.12.2016 11:09
    Класную фотку подобрали с Близниченко)))
    А с кем нужно было подобрать? На фото есть человек, который давал интервью. Этого мало?
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    Pavel Yakimovich
      Pavel Yakimovich, 22.12.2016 11:21
    +3
    M-E-S-S-E-R, 22.12.2016 11:06
    Беня срубит баблишка от национализации (от 1 до 3 млрд) и может наконец-то расплатится с долгами...


    премию "шутка года" этому господину
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    Владимир Веселов
    Владимир Веселов, 22.12.2016 13:20
    0
    Pavel Yakimovich, 22.12.2016 11:21
    M-E-S-S-E-R, 22.12.2016 11:06
    Беня срубит баблишка от национализации (от 1 до 3 млрд) и может наконец-то расплатится с долгами...
    премию "шутка года" этому господину
    тут скорее не шутка, а тупость)) чтобы шутить - нужно понимать о чем шутишь...а тут...полная неразбериха в познаниях финансов и банковского дела))
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