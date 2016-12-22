Отметим 90-летие Динамо вместе!

13 мая 2017 года самому титулованному клубу нашей страны и бывшего СССР – киевскому «Динамо» исполняется 90 лет. За свою почти вековую историю «бело-синие» дважды выигрывали Кубок обладателей кубков, побеждали в Суперкубке УЕФА, 13 раз завоевывали звание чемпионов Советского Союза, и 15 раз – Украины. За 90 лет «Динамо» провело сотни матчей разного уровня, каждый из которых по-своему неповторим и значим. Но даже в таком огромном перечне поединков, есть встречи, которые стоят отдельно. Матчи, которые навсегда остались в сердцах болельщиков, войдя в историю мирового футбола. Именно их мы и будем вспоминать на протяжении года. А начинаем наш совместный с ФК «Динамо» Киев проект с поединка, который стал одним из самых серьезных успехов в истории украинского и тогда еще советского футбола.

1986 год – один из самых успешных в истории киевского «Динамо». «Бело-синие» выиграли чемпионат СССР, Кубок обладателей кубков, почти полным составом в сборной Союза запомнились феерическим выступлением на мундиале в Мексике, Игорь Беланов был признан лучшим игроком Европы, получив «Золотой мяч», а Александр Заваров – лучшим игроком страны. Как итог – авторитетный футбольный журнал World Soccer поставил «Динамо» на второе место в списке лучших команд года, вслед за чемпионом мира сборной Аргентины. Путь к очередному международному признанию киевляне начали в мае 1986-го, когда в финале Кубка обладателей кубков в Лионе уверенно переиграли мадридский «Атлетико».

Три гола, один из которых – «веером», навсегда ставший визитной карточкой «Динамо», «погоня» за петухом, травма Балтачи, невероятные сейвы Чанова, отшлифованные команде взаимодействия - и все это на фоне Чернобыльской катастрофы. Тогда, киевляне заставили всю страну хотя бы на несколько дней забыть об ужасной трагедии, празднуя победу «бело-синих».

В воскресенье, 25 декабря, в ресторане «Олимпийский» вместе с легендарными игроками «Динамо»-1986 Владимиром Бессоновым и Вадимом Евтушенко, вице-президентом клуба Алексеем Семененко, комментатором того памятного финала Валентином Щербачовим мы еще раз пересмотрим тот матч, вспомнив все события как на футбольном поле, так и за его пределами. Модератором встречи выступит ведущий программы «Профутбол», известный украинский журналист Игорь Цыганык. В многочасовой программе – просмотр матча «Динамо» - «Атлетико» под «живой» комментарий, розыгрыш призов от «Динамо» и партнера проекта «90 лет «Динамо»: матчи, которые навсегда в сердцах» интернет-магазина Кубертен , конкурсы, приятные сюрпризы и незабываемые эмоции. Уверяем, накануне Нового года вы получите огромный заряд позитива, а, если повезет, и подарки.



Итак, ждем вас 25 декабря, в 15:00 в ресторане «Олимпийский», на территории НСК «Олимпийский» (ул. Большая Васильковская, 55). Заказ столиков онлайн , или по телефону 050 342 92 23, 067 445 00 82. Стоимость – 200 гривен при онлайн-заказе, 250 гривен – при оплате в день проведения мероприятия на месте.

Присоединяйтесь к нашему проекту в соцсетях

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.