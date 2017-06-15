Гол 26-летнего нападающего «Бешикташа» Дженка Тосуна в ворота «Бенфики» (3:3) признан лучшим в минувшем сезоне Лиги чемпионов.
Мяч Тосуна, который помог «Бешикташу» отыграться с 0:3, набрал 41% голосов респондентов. Вторым в голосовании стал гол Манджукича в ворота «Реала» (19% голосов), третьим – мяч Криштиану Роналду в ворота «Спортинга» (13% голосов).
Источник — Футбол 1/Футбол 2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.