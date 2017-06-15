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Мяч Дженка Тосуна признан лучшим в сезоне Лиги чемпионов

Гол турецкого футболиста «Бешикташа» в ворота «Бенфики» набрал 41% голосов

  • 15.06.2017 13:58
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kralspor.ensonhaber.com. Дженк Тосун
© kralspor.ensonhaber.com. Дженк Тосун

Гол 26-летнего нападающего «Бешикташа» Дженка Тосуна в ворота «Бенфики» (3:3) признан лучшим в минувшем сезоне Лиги чемпионов.

Мяч Тосуна, который помог «Бешикташу» отыграться с 0:3, набрал 41% голосов респондентов. Вторым в голосовании стал гол Манджукича в ворота «Реала» (19% голосов), третьим – мяч Криштиану Роналду в ворота «Спортинга» (13% голосов).

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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