Конкурс прогнозов стартует с 1 февраля

Sport.ua возобновляет традиционный Конкурс прогнозов, который стартует уже в среду, 1 февраля. Период проведения: 1 февраля – 28 февраля.

Предлагаем знатокам сделать свои прогнозы на матчи чемпионатов Англии, Франции, Испании, Италии, Германии, Португалии и Голландии. Впереди нас ждут увлекательные поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионатов Украины и России.





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ПРАВИЛА

Правила очень простые – можно сделать свой прогноз либо на точный счет и получить четыре очка либо на исход (победа хозяев, ничья, победа гостей) и получить один балл.

Некоторые матчи имеют статус – Джокер (помечены как «Дж»). Очки за такие матчи удваиваются!

ПРИЗЫ

Призы получат три самых точных прогнозиста. Призы победителям конкурса предоставит магазин Bombardyr.

Подробные правила / Рейтинг участников