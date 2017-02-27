Микицей и еще 10 игроков УПЛ, которые попадались на допинге

Теперь из игроков, которые попадались на допинге, можно составить символическую сборную. По крайней мере, есть полный комплект – 11 человек. Дополнил его 27-летний защитник «Александрии» Станислав Микицей, в организме которого обнаружили следы препарата для лечения гипертонии, который относится к допингу, так как является стимулятором сердечной деятельности. За такой проступок игроку грозит от двух до четырех лет дисквалификации.

Sport.ua еще раз вспоминает игроков украинских клубов, которых наказывали за употребление запрещенных препаратов.

Сергей НАГОРНЯК

Первым игроком, который был пойман на применении допинга в Украине, был Сергей Нагорняк. Его допинг-проба после первого матча плей-офф чемпионата мира-98 с Хорватией дала положительный результат - в организме 26-летнего хавбека был выявлен бромантан. Нагорняк написал официальное объяснение, в котором указал, что принял допинг случайно. Поговаривали даже, что хавбек понес наказание за другого игрока, однако эту версию позднее опроверг сам Нагорняк: «На 99 процентов знаю, кто это сделал. Но кто, сказать не могу. Могу, только, развеять слухи о том, что, мол, я взял на себя возможную дисквалификацию Дмитрулина. Это бред. Дай Бог здоровья тому человеку, из-за которого я тогда пострадал. Он до сих пор работает, поэтому пусть работает».

Дисквалификацию Нагорняку назначила ФФУ, отстранив его на два года от футбола. Все это время он поддерживал форму с «Днепром», а после «отсидки» практически сразу же перебрался в «Шахтер». Там он провел год, после чего неожиданно отправился в Китай. После четырех лет, проведенных в Поднебесной, Нагорняк вернулся в чемпионат Украины, где еще успел поиграть за «Арсенал», «Волынь» и запорожский «Металлург».

Ярослав ХОМА

Через шесть месяцев после Нагорняка в допинговый скандал угодил полузащитник львовских «Карпат» Ярослав Хома. После одного из матчей львовян допинг-проба 29-летнего хавбека дала положительный результат - тестостерон игрока в несколько раз превысил допустимую норму. Дисквалификация от КДК ФФУ была не столь суровой, как в случае с Нагорняком. Хому на семь месяцев отстранили от футбола, а также вынесли строгий выговор врачу львовских «Карпат» за небрежное отношение к своим обязанностям.

Однако после истории с допингом Хома, который был на то время одним из ведущих игроков «Карпат», на свой прежний уровень не вернулся. Покинув Львов, он пробовал заиграть в запорожском «Металлурге», «Волыни» и «Кривбассе», но нигде не смог найти себя и досрочно завершил карьеру в 2007-м году.

Дмитрий НЕВМЫВАКА

Защитник запорожского «Металлурга» попался на допинге во время молодежного Евро-2006. После полуфинального матча с Сербией его допинг-проба показала применение запрещенного вещества - хлорталидона. По словам игрока, запрещенное средство содержалось в препарате «Тенорик», который ему прописал участковый врач для снижения давления. О том, что в препарате содержатся мочегонные компоненты, которые классифицируются как допинг, Невмывака, по его словам, не знал.

Интересно, что Невмывака принимал препарат на протяжении пяти лет, не ставя в известность клубных врачей. Поскольку игрок не сыграл на Евро-2006 ни одной минуты, наша сборная, уступившая в финальном матче Голландии, отделалась легким испугом, а сам Невмывака получил не слишком суровое наказание - год отлучения от футбола. Отбыв дисквалификацию, Невмывака четыре сезона отыграл в запорожском «Металлурге», потом в его карьере был «Ильичевец», тяжелая травма и переезд в Белоруссию.

Денис СТОЯН

Защитник «Таврии» попался на применении препарата, который не стимулирует физическую активность, а наоборот ее понижает - марихуаны. Как потом рассказывал сам Стоян, на дне рождения друга он решил покурить кальян, в который кто-то из приглашенных гостей подсыпал марихуану. Наказание от КДК ФФУ не заставило себя ждать - четыре месяца вне футбола. Не дождавшись окончания дисквалификации, Стоян покинул симферопольский клуб, и больше в элитном дивизионе не выступал. Помыкавшись по клубам первой и второй лиг, а также съездив на некоторое время в Казахстан, Стоян завершил карьеру в кировоградской «Звезде».

Антон ШЕНДРИК

Допинг защитника «Закарпатья» тоже был, скажем прямо, своеобразным. Защитник слег с простудой и ЛОР прописал ему назальный спрей от насморка. Клубным врачам об этом Шендрик не сообщил, соответственно нигде в официальных документах о «самолечении» указано не было. Поэтому избежать минимальной дисквалификации ему не удалось. Но месяц дисквалификации - это не тот срок, из-за которого стоило серьезно расстраиваться. После «Закарпатья» Шендрик поиграл в «Оболони», после чего перебрался в «Александрию», где выступает и сейчас.

Валентин СЛЮСАР

Полузащитник «Металлиста», желая сбросить лишние килограммы и умерить аппетит, принимал таблетки для похудения, которые посоветовали его жене на занятиях по шейпингу. Естественно, с клубными докторами Слюсар консультироваться не стал, за что и поплатился. Мочегонные таблетки входят в список запрещенных препаратов, поскольку способствуют скрытию применения допинга. Поскольку игрок не скрывал факт приема таблеток для похудения, КДК ФФУ вынес ему достаточно лояльное наказание - два месяца дисквалификации.

После вынужденного простоя Слюсар доиграл сезон в «Металлисте» и покинул команду на правах свободного агента. Причиной этого был не допинговый скандал, а возраст игрока и увеличившаяся конкуренция в средней линии. Хотя Мирон Маркевич позже признал, что решение отказаться от услуг Слюсаря было ошибкой.

Лаша ДЖАКОБИЯ

Причиной дисквалификации форварда «Арсенала» послужил запрещенный препарат метадон, который имеет психотропное действие. Джакобия полностью признал свою вину, отказавшись от открытия пробы B и помогая работе контрольно-дисциплинарной комиссии ФФУ. По словам Джакобия, у него в семье за короткий период один за другим умерли несколько родственников. Чтобы снять стресс и уйти от психического расстройства, футболист, находясь в Грузии, употреблял напитки, в которые кем-то из окружения подмешивался психостимулятор метадон. Он-то и был выявлен в процессе допинг-контроля.

За чистосердечное признание Джакобии сократили срок наказания с года до шести месяцев. Но, несмотря на это, карьера грузина, который в свое выступал за национальную сборную и был капитаном «Металлиста», пошла по нисходящей. Ни в «Спартаке-Цхинвали», ни в «Говерле» Лаше закрепиться не удалось, и он завершил игровую карьеру.

Александр РЫБКА

Как и Слюсарь, Рыбка попался на применении таблеток для похудения. Но в случае с голкипером «Шахтера» наказание ему выносила не ФФУ, а УЕФА. Заявление игрока о том, что он принимал средство для похудения, содержащее фуросемид, который сам по себе допингом не является, а применяется для выведения следов допинга, УЕФА во внимание приняты не были. Поэтому Рыбке пришлось отбывать полный срок дисквалификации - два года.

«Шахтер» от своего игрока не отказался и предлагал продлить истекающий с клубом контракт. Однако Рыбка от предложения отказался, а потом подписал контракт с «Динамо». Но в киевском клубе вторая попытка не удалась и Александр отбыл в Турцию.

Валерий ЛЕБЕДЬ

Полузащитник «Олимпика», наверное, ничего не слышал об истории с дисквалификацией Дмитрия Невмываки, иначе вряд ли согласился бы принять таблетку «Тенорик», которую ему дала жена для снижения давления. В итоге, писать объяснительную в КДК ФФУ пришлось не только игроку, но и его жене. «Я бы никогда не подумал, что в таблетки от головы может содержаться допинг», - недоумевал Лебедь. Но четыре месяца дисквалификации, пока «Олимпик» феерил в Премьер-лиге, ему все равно пришлось отсидеть.

ФРЕД

Полузащитник «Шахтера» сдал допинг-пробу, которая дала положительный результат, на Кубке Америки-2015. В организме игрока было выявлено мочегонное вещество гидрохлоротиазид, которое обычно употребляется при лечении сердечной недостаточности. Нужно отметить, что проба Б была вскрыта 28 июля, но до зимы – пока не было вынесено официальное решение о дисквалификации, Фред выходил на поле в составе горняков – и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Наказание было не слишком суровым – полгода без футбола, которые Фред по договоренности с «Шахтером» провел в Бразилии. Сам игрок о дисквалификации вспоминать не любит: «Чья ошибка? Я не вижу здесь чьей-то конкретной вины. Конечно, пренеприятный момент, из-за которого мне довелось полгода сидеть без футбола. Но, слава Богу, все обошлось минимальной дисквалификацией».

Отбыв наказание, Фред вернулся в расположение «Шахтера», подписав новый пятилетний контракт с клубом - и заиграл на таком высочайшем уровне, словно неприятная история с допингом, повлекшая за собой полугодичный простой, случилась вовсе не с ним.

Источник — Sport.ua

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